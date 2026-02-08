- Hoy:
¿Merece la pena comprar el Honor Magic 7 Lite? Te doy tres razones para adquirirlo HOY: pantalla, batería y resistencia
Antes del Xiaomi 17 Pro Max y sus 7500mAh, estaba el Honor Magic 7 Lite con su batería de 6600mAh y tres veces menos que el buque insignia de la marca china.
Hoy, vamos a conocer uno de los celulares mejor balanceados entre batería, pantalla y resistencia; se trata del Honor Magic 7 Lite, un terminal que destaca por su diseño elegante, pero también por sus buenas especificaciones que lo convirtieron en uno de los favoritos entre los usuarios de la gama media, además de contar con un precio sumamente competente.
PUEDES VER: El Motorola Edge 60 Pro ha bajado de precio en 2026: pantalla POLED, batería de 6000mAh y fotos Sony de 50MP
Honor Magic 7 Lite: pantalla top, notable resistencia y batería casi infinita
Con 120 hercios de tasa de refresco y un brillo de 4000 nits que supera a muchos tope de gama en nuestros días, el Honor Magic 7 Lite integra tecnología AMOLED de 6,78 pulgadas en su pantalla, así como 2700 x 1224 píxeles como resolución, así como certificado SGS para aguantar caídas de hasta dos metros, así como resistencia al agua con IP65.
Sobre la autonomía, el Honor Magic 7 Lite incluye un potente batería de 6600mAh que te dará potencia de uso por casi dos días seguidos, pero también con una carga rápida muy competente de 66W, para estar cargado al 100m por ciento entre los 45 minutos a la hora completa.
Honor Magic 7 Lite: procesador básico y fotos decentonas
En cuanto al rendimiento, no es que tenga un mal chip, pero en 2026 el Snapdragon 6 Gen 1 se siente desfazado, pero si competente para tareas rutinarias y juegos no demandantes a nivel gráfico. Su RAM es de 8GB, mientras la memoria interna que integra es de 256GB y 512GB.
La fotografía no brilla particularmente contra otros competidores, pero sí te va a dar resultados óptimos para un usuario promedio en su cámara principal de 108 MP, gran angular de 5 MP y frontal de 16 MP, además de estar potenciado con una buena estabilización óptica.
Finalmente, el Honor Magic 7 Lite fue sacado al mercado de los teléfonos celulares con MagicOS 8.0 basado en Android 14 como sistema operativo, pero con 4 años de actualizaciones para software como para parches de seguridad.
