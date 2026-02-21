- Hoy:
¡Prepárate! El Xiaomi 17 Pro Max versión global estaría muy cerca y esta sería su fecha de lanzamiento
El celular más espectacular del mundo tiene las horas contadas para su versión global, Latinoamérica incluida. No saldrá solo, vendría con el modelo base, Pro y Ultra.
En septiembre de 2025, Xiaomi dejó mudo al mundo de la tecnología con el lanzamiento del espectacular Xiaomi 17 Pro Max, una robusto terminal que brilla con sus dos pantallas, pero que solo salió en China; sin embargo, rumores indican que la llegada de su versión global, al parecer, estaría más cerca de lo que pensábamos.
Cuándo llega la versión global del Xiaomi 17 Pro Max
Y es que en una estrategia arriesgada, los chinos se saltaron en serie 16 y pasaron de frente la 17, sobre todo para hacer frente a los iPhone 17, con un trió de teléfonos que incluyen el modelo base 17, el 17 Pro y el 17 Pro Max, nomenclaturas casi calcadas de los equipos de Apple.
A estos, hay que agregarles el Xiaomi 17 Ultra y, de acuerdo a muchas versiones, la compañía asiática alista lo que tendría como nombre Xiaomi 17 Air.
Ante todas estas novedades, millones en el mundo quieren hacerse con las prestaciones de estos equipos, pero ya van 5 meses de espera, pero parce que la eterna espera tendría los días contados, ya que una filtración ha revelado los modelos Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra arribarían a occidente a finales de febrero de 2026.
Esta información nos dice que la fecha escogida es el 28 del presente mes; sin embargo, las mismas no incluyen, al menos que se sepa, a los modelos más esperados, es decir, el Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max, lo que hace pensar a muchos que estos celulares solamente tendrán versión china.
La misma nos dice que la edición Leica del Xiaomi 17 Ultra tendrá su versión global, pero con otro nombre, el de Leica Leitzphone powered by Xiaomi.
Xiaomi 17 Pro Max, ficha técnica
- Pantalla delantera OLED LTPO de 6.9 pulgadas.
- Tasa de refresco de 120 hercios.
- Dolby VIsion, HDR Vivid.
- Brillo máximo de 3500 nits.
- Pantalla trasera OLED LTPO de 2.9 pulgadas.
- Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.
- RAM de 12GB, 16GB.
- Memoria interna de 512GB, 1TB.
- Batería de 7500mAh.
- Carga rápida de 100W.
- Carga inalámbrica de 50W.
- Carga inalámbrica inversa de 22,5W.
- Sistema operativo HyperOS 3 basado en Android 16.
- Cámara principal de 50MP
- Telefoto de 50 MP con zoom óptico 5X
- Ultra gran angular de 50 MP.
- Selfie de 50 MP.
