¿Merece la pena comprar el Motorola Edge 50 Ultra en 2026? Carga en 18 minutos, RAM de 16GB y pantalla de 144Hz
Este celular fue lanzado en 2024, pero, dependiendo del precio, podría ser una buena opción al conservar características muy interesantes. Tiene acabado hecho en madera.
Motorola ha dado un golpe de autoridad sobre la mesa al lanzar su primer tope de gama con la salida del Motorola Signature. Pero, antes de este celular, lo que existía el Motorola Edge 50 Ultra, un terminal muy potente, pero que siempre estuvo un paso detrás de de familias premium como las Ultra de Samsung o la Pro Max de Apple.
Motorola Edge 50 Ultra, pantalla súper fluida y procesador bueno, pero cortito
El Motorola Edge 50 Ultra fue lanzado en 2024 con pantalla POLED LTPS con 6,7 pulgadas de 2712 x 1220 píxeles, a la vez de una tasa de refresco fluida al extremo con sus 144 hercios, a la vez de 446 de densidad de píxeles por pulgada, en tanto que es compatible con contenido HDR10+, 2500 nits de brillo máximo, junto con resistencia a sumergirse al agua gracias a su certificación IP68.
Sus 197 gramos tienen dentro el chip Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 que es potente, sí, pero se queda atrás respecto al Samsung S24 Ultra que tiene el 8 Gen 3 a secas. La RAM con la que dispone es de 16GB con LPDDR5X, mientras que su memoria interna alcanza los 1TB con descargas UFS 4.0.
Motorola Edge 50 Ultra, batería que carga en 18 minutos y Android puro
Su autonomía es otro punto destacable en este smartphone, ya que tiene una batería de 4500mAh que, es verdad, en pleno 2026 sabe a poco, sobre todo en la gama alta o la que aspira a ser tope de gama, pero tiene sentido con su carga rápida de 125W TurboPower para que esté listo al 100 por ciento en unos 18 minutos, Asimismo, tiene carga inalámbrica de 50W, así como carga rápida inalámbrica reversible de 10W.
El sistema operativo del Motorola Edge 50 Ultra es Android 14 casi puro, contando con 3 años de actualizaciones para darle soporte al software y el mismo tiempo para los parches de seguridad.
Motorola Edge 50 Ultra, fotos y video
En cuanto a la fotografía, este dispositivo cuenta con triple cámara trasera, contando con un lente principal de 50 MP con enfoque de f/1.6 con estabilización óptica, un ultra gran angular de 50 MP con campo de visión de 122 grados con apertura f/2.0, así como telefoto de 64 MP con zoom óptica 3X con apertura f/2.4 y un frontal de 50 MP.
En cuanto al video, el Motorola Edge 50 Ultra lo hace a un máximo de 4K a 60fps, con una notable estabilización, con óptimo enfoque automático, pero con algunos probleas como en los destellos, una que otra sobrexposición, pero con la posibilidad de grabar en HDR10+, pero el rango dinámico lo hace en los 30fps.
Motorola Edge 50 Ultra, precio en 2026
Si lo encuentras a un precio bajo, entonces podemos decir que el Motorola Edge 50 Ultra es una buena opción para adquirir este 2026. En ese sentido, su precio base en el mercado internacional es de US$550 dólares, pero en Perú en los 2,999 soles (que nos parece excesivo), mientras que en México en los 14,000 pesos mexicanos, que nos parecen mucho, teniendo en cuenta los años que tiene como la salida del modelo Signature que lo supera en todo.
