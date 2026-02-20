¿Los iPhone 18 eliminarán el USB-C? Esta es la verdad detrás de este importante cambio

Los fans de Apple no la pasan nada bien con los rumores y filtraciones que tiene que ver con lo que será la salida de los próximos iPhone 18, no solo porque todo indica a que estos saldrán para 2027 y no este, sino también algunos ha afirmado que la empresa eliminará la conexión USB-C, pero hoy veremos que tan cierto es esto.

Los iPhone 18 eliminará los puertos USB-C: esto sabemos

Todo comenzó con un video que se hizo viral con más de 17 millones de vistas en TIkTok, el cual aseguraba de que la nueva familia 18 dejaría de lado los USB-C, siendo reemplazado con un puerto de carga MagSafe estilo MacBook.

De hecho, el clip muestra que el cable es un cordón trenzado de color negro el que se conecta con conexión magnética. Cuando se conecta se enciende un LED color verde en el cabezal del cargador, siendo muy parecido al cable MagSafe de una MacBook Pro de 2021, con tres pines en vez de 5.

En los hechos, este video se trata únicamente de una animación, la misma que no cita fuentes, por lo que no se sabe de dónde salió tal aseveración, pero lo cierto es que miles de internautas de lo han creído, pero lo cierto es que parece poco fiable.

Macworld revela que todo pudo deberse a una confusión entre el MagSafe de iPone con el de Mac, ambos con conexión magnética, pero en el resto de aspeco son diametralmente distintos. Por lo que es casi un hecho que la marca mantendrá los USB-C.

iPhone 18 no saldrá en 2026

Se ha vuelto viral la posibilidad de que los iPhone 18 no vean la luz durante este 2026, y que todo apunta a que verían la liz recien en eramo de 2019, inclusive se baraja la posibilidad de dos eventos de lanzamiento, donde los primeros en salir al mercad serán el iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max.