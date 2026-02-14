¿Los iPhone 18 subirán de precio? Esto es lo que sabemos sobre sus costos y posibles características

Pese a que los iPhone 17 la están rompiendo en el mercado de los celulares, lo cierto es que ya hay expectativa que rodea a los que serán los nuevos iPhone 18 cuya fecha de salida aún es lejana, pero los rumores no se hacen esperar, sobre todo aquellos que tienen que ver con los que serían los precio de los próximos terminales fabricados por Apple.

El iPhone 18 bajará de precio: esto sabemos

En la actualidad, sobre todo en los últimos años, los costos de los componentes para aparatos tecnológicos, incluidos los celulares, han aumentado de forma considerable, por lo que esto incide en el precio final de este productos.

Por ello, lo lógico es creer que Apple (como otros fabricantes) aumentarán sus costos, principalmente, en sus modelos más top, pero no todos piensan así, como es el caso de Jeff Pu, un analista en cuyo informe, coincidiendo con Ming-Chi Kuo, de que la compañía estadounidense está haciendo todo lo posible para no aumentos costos en el producto final.

En ese sentido, Pu revela que la marca no quiero más aumento en el valor final de los modelos 18 Pro y 18 Pro Max sin bajar los estándares de calidad, prestaciones ni componentes, por lo que podría entender que desean que el primero siga en los US$1,099 dólares, mientras el segundo en los US$1,199 dólares (valores que se mantendrían en la moneda de la Unión Europea).

Y es que los estrenos de 2026 y 2027 no esperanzan mucho debido al aumento del costo de los componentes, previendo que la gran mayoría elevará aún más los precios al usuario final o, por otro lado, serán muy continuistas a lo hecho en años anteriores para no elevar montos.

Así sería el aspecto de los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max, según filtraciones chinas. (Foto: Weibo)

Salto al 5G, modem de fabricación casera y nuevo inalámbrico para los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max

Entre otros rumores, se especula mucho de que Apple dejará los modem 5G de Qualcomm para emplea los módem C2 desarrollados por ellos mismos, los cuales comenzaron a tomar forma durante el proceso del iPhone 16e, el cual está muy vinculado a la llegada del nuevo chip inalámbrico N2, sucesor del N1.

Una vez más, Jeff Pu, cuya nota de investigación detalla que el N2 se encargaría de gestionar la conectividad inalámbrica de los iPhone 18. Sin embargo, sobre el módem C2 nos dice que daría compatibilidad a redes sub-6 GHz como con mmWave, dando a los teléfonos de Apple, por primera vez, conectividad 5G de ultra alta velocidad, el mismo que sería fabricado mediante el proceso de 4 nm de TSMC, incidencia en una mejora en cuanto a eficiencia energética se refiere sin consumir mucho autonomía.

iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, cambios en Dynamic Island, nuevo procesador y cambios en las cámaras

También se cree que se reubicarán los componentes del Face ID bajo el panel OLED, reduciendo el tamaño de la Dynamic Island hasta un 35 por ciento. Esto para los modelos 18 Pro y 18 Pro Max.

Del mismo modo, el procesador A20 Pro arribaría al iPhone 18 Pro y al iPhone 18 Pro Max, que sería el primer chip de Apple hecho en 2 nm, dando mejor rendimiento por vatio, incrementando la potencia bruta. Las cámaras también experimentarían cambios no menores, el principal de estos relacionados con apertura focales variables en ambos celulares.

Con esta tecnología se podrá ajustar la entrada de luz dependiendo de cada escena, dando más opciones para la creatividad, pero también que en condiciones variables los sensores mantengan el rendimiento.