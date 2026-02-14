¿Vale la pena el Motorola Edge 60, el teléfono con pantalla OLED, 12GB RAM y fotos espectaculares por 350 dólares?

Cuando hablamos de gama media, sí o sí, no podemos dejar de lado a Motorola, el fabricante estadounidense ha brillado, particularmente en esta década, por sus teléfonos potentísimos que lograron el balance entre calidad y precio en este segmento, siendo uno de los más destacados el Motorola Edge 60 5G el cual veremos hoy en esta nota.

Motorola Edge 60: pantalla potente y procesador de alto rendimiento

El Motorola Edge 60 nos demuestra de qué está hecho con su pantalla POLED de 6,67 pulgadas que incluye una buena resolución Super HD, además de tasa de refresco de 120 hercios que nos dará mucha fluidez al momento de desplazarnos por el dispositivo, contando también con HDR10+, a la vez de un brillo soberbio gracias a sus 4500 nits.

En cuanto a la protección y resistencia del terminal, este cuenta con Gorilla Glass 7i que lo hace anticaídas, también fuerte contra rallones. Asimismo, incluye certificación IP68/IP69 que permite sumergirlo en agua hasta metro y medio, pero también a chorros de agua caliente. Viene con certificado militar MIL-STD-810H, que lo hace capaz de aguantes calores extremos, fríos bajo cero, así como fuertes presiones atmosféricas.

Por otro lado, el Motorola Edge 60 nos presente el MediaTek Dimensity 7300 como procesador, el cual se va a desempeñar a la perfección con tareas diarias, pero también con otras más demandantes como apps pesadas, así como videojuegos con cierta demanda gráfica. Su RAM es de 12GB que podemos ampliar con RAM Boost, en tanto que su memoria interna (ROM) alcanza los 512GB con descargas uMCP.

Motorola Edge 60: batería para todo el día, fotos pro y software con IA

La batería de este celular es uno de los argumentos más sólidos con que cuenta este terminal estadounidense, pues incluye 5200mAh de autonomía, por lo que podrás utilizar por poco más de un día sin problemas, pero cuando debas cargarlo, entonces recurres al cargador con carga rápida de 68W, por lo que lo tendrás listo al 100 por ciento en unos 45 minutos.

Cuando pasamos a la fotografía, este celular nos presenta triple cámara en la parte trasera, con un lente principal de 50 MP Sony Lytia 700C, ultra gran angular + macro de 50 MP, telefoto de 10 MP con zoom óptico 3X, frontal de 50 MP, es último muy bueno para las tomas selfie. El punto en contra de este apartado es la grabación de video, la cual se queda en los 4K a 30fps, incapaz de llegar a los 60fps.

En cuanto al software, el Motorola Edge 60 5G salió al mercad con Android 15, siendo uno de los primeros en incluir Moto AI, la inteligencia artificial de la compañía, la cual está mejorando, pero está a varios pasos de compararse con Gemini de Google o Galaxy AI de Samsung. Eso sí, tiene una política de actualizaciones de 3 años para el sistema operativo y 4 para los parches de seguridad.

Motorola Edge 60 5G: precio en 2026

Con la salida del nuevo Motorola Edge 70, es razonable que el precio del Motorola Edge 60 5G experimente rebajas considerables este 2026, por lo que lo puedes encontrar a partir de US$355 dólares. Por su parte, en países como Perú su precio va desde los 1629 soles, en tanto que en México en los 8,390 pesos mexicanos.