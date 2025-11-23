0
Xiaomi 15T Pro vs. Galaxy S25 Ultra: ¿cuál de estos celulares es más potentes y sería el regalo ideal en esta Navidad?

Estos dos celulares Android son algunos de los equipos más TOP del 2025, pero solo uno será tu mejor alternativa. Conoce su ficha técnica.

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Xiaomi 15T Pro y Galaxy S25 Ultra de Samsung.
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Xiaomi 15T Pro y Galaxy S25 Ultra de Samsung.
Samsung tiene en su catálogo, uno de los teléfonos Android más completos, el Galaxy S25 Ultra, el equipo que llega con un procesador Snapdragon 8 Elite, además de un juego de cámaras de 200MP con calidad 8K y funciones con Inteligencia Artificial para mejorar las instantáneas.

Por su parte, Xiaomi también hizo lo propio y lanzó un potente modelo que no solo sirve para tomar fotografías, sino también para jugar videojuegos de alto rendimiento. Este es el Xiaomi 15T Pro, un moderno dispositivo con cámaras LEICA y procesador de la casa de MediaTek.

¿Cuál de estos teléfonos me conviene más? ¿El Xiaomi 15T Pro o el Galaxy S25 Ultra? Para responder esta pregunta, vamos a revelarte las especificaciones de ambos equipos, para de esta forma puedes elegir la mejor alternativa tanto en calidad y precio.

Xiaomi 15T Pro vs. Galaxy S25 Ultra

Para definir mejor tu compra, hemos elaborado un cuadro con las especificaciones del Xiaomi 15T Pro y el Galaxy S25 Ultra. De esta forma conocerás detalles tan importantes como pantalla, procesador, memoria, batería, carga rápida, sistema operativo y otros detalles que debes tener en consideración al momento de querer elegir al Xiaomi o Galaxy de Samsung.

CaracterísticasXiaomi 15T ProGalaxy S25 Ultra
Dimensiones162,7 x 77,9 x 7,96 mm 162,8 x 77,6 x 8,2 mm
Peso210 g218 gramos
Pantalla y dimensionesAMOLED de 6,83 pulgadas
Tasa de refresco: 144 Hz
Muestreo táctil: 480 Hz
Gorilla Glass 7i
Brillo pico: 3.200 nits
HDR10+, Dolby Vision
TÜV Rheinland Low Blue Light
TÜV Rheinland Flicker Free
TÜV Rheinland Circadian Friendly		6,9 pulgadas Dynamic AMOLED 2X 
LTPO 1-120 Hz, 2500 nits brillo
HDR10+
Gorilla Glass Victus 2
Resolución y densidad2.772 x 1.280 píxeles 3.120 x 1.440 píxeles
ProcesadorMediaTek Dimensity 9400+
GPU Immortalis-G925 MC12
NPU 890		 Snapdragon 8 ELITE by Galaxy
Memoria RAM12 GB LPDDR5x 12 GB LPDDR5X
Sistema operativoAndroid 16 con HyperOS 3 Android 16 - One UI 8
Almacenamiento interno256, 512 GB, 1 TB UFS 4.1 256 GB, 512 GB ó 1 TB UFS 4.0
CámarasLeica VARIO-SUMMILUX 1:1.62-3.0/15-115 ASPH
Angular Light Fusion 900, 50 MP, f/1.6, OIS
Telefoto 50 MP, f/3.0, zoom óptico x5
Gran angular 12 MP, f/2.2, FOV 120º
Vídeo 4K@60 FPS, HDR10+
Selfie:  32MP, f/2.2, FOV 90º		 Principal: 200 MP, f/1.7, OIS
Telefoto: 50 MP, f/3.4, OIS, zoom x5, zoom x10
Telefoto: 10 MP, f/2.4, OIS, zoom x3
Gran Angular: 50 MP, f/1.9
Selfie: 12 megapixeles, apertura de ƒ/2.2
Batería5.500 mAh
Carga rápida 90W
Carga inalámbrica 50W
5.000mAh
45W carga rápida
Carga inalámbrica 15W
Precio2999 soles - 865 dólares
3800 soles - 1150 dólares
Otros detallesXiaomi 3D IceLoop System
Xiaomi Offline Communication
2x altavoces
3x micrófonos
Dolby Atmos
Hi-Res y Hi-Res Wireless
IP68
5G (2xNano + eSIM)
WiFi 7
Bluetooth 5.4
NFC
USB tipo C
IP69
S-Pen integrado
Samsung Dex
Awesome Intelligence
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

