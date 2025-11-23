- Hoy:
Este Samsung no solo es BARATO, tiene triple cámara, procesador de alto rendimiento y 5 años de actualización
Si buscas un celular con gran calidad y bajo precio, entonces el Galaxy A15 es perfecto para ti. Su ficha técnica es impresionante y solo cuesta 150 dólares.
Samsung se ha ganado el reconocimiento de los usuarios, gracias a los modernos teléfonos que lanza cada cierto tiempo. Este año por ejemplo, ha presentado el Galaxy S25 Ultra, el Galaxy A56, el Galaxy A36, el Galaxy Z Fold7, entre otros equipos.
Sin embargo, en su catálogo de celulares existe un modelo que resalta entre otros, por su gran performance y su precio bajo. Este es el Galaxy A15 5G, un equipo que pese a sus limitaciones ofrece un gran desempeño y todo por 147 dólares, lo que al tipo de cambio representan unos 499 soles.
PUEDES VER: Galaxy S26 Ultra: precio, fecha de lanzamiento y colores del teléfono más TOP de Samsung para este 2026
¿Qué tan potente es el Galaxy A15 de Samsung? Si hablamos de la pantalla, en este modelo tenemos un panel AMOLED de 6.5 pulgadas con resolución FullHD+, además de 90Hz de tasa de refresco y unos 800 nits de brillo.
En el apartado de la potencia, debes saber que este teléfono llega con un procesador Dimensity 6100+, acompañado de 8GB de RAM, 256GB de memoria, la cual se puede ampliar con una microSD de 1TB además de una poderosa batería de 5000 mah con carga de 25W.
Colores del Galaxy A15 de Samsung. Foto: Samsung
Y si hablamos de las cámaras, debes saber que el teléfono de Samsung tiene un sensor de 50MP, un gran angular de 5MP, macro de 2MP y selfie de 13MP. Si bien este equipo no está preparado para grabar en 4K, podrás tener videos en 1080 a 30fps. Una desventaja de este smartphone.
Lo bueno es que Samsung ha prometido 5 años de actualizaciones para este smartphone, por lo que si quieres comprarlo, ten la seguridad de que lo tendrás con las últimas versiones por un largo tiempo.
