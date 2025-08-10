- Hoy:
Los mejores 5 celulares Samsung, Xiaomi, Motorola y Honor buenos, bonitos y baratos para grabar en 4K
Aquí te presentamos 5 opciones potentes, calidad-precio para conseguir buenos resultados grabando video. Tus tomas tendrás resultados increíbles.
El competitivo mercado de la tecnología que no deja de renovarse no perdona haciendo que diversas especificaciones se vuelvan una necesidad, como la grabación de video, por lo que los fabricante de smartphones le ponen mucho empeño a este apartado para ganarse el favor de los usuarios.
Por ello, en las siguientes líneas, vamos a explorar 5 celulares que no solo se destacan por ser calidad-precio, sino también una grabación de óptima calidad en su segmento, los cuales te recomendamos comprar este 2025.
PUEDES VER: Estos 5 celulares de Samsung son bonitos y baratos con mejor pantalla que el iPhone 16 y iPhone 16 Plus
Samsung S24 fe
El Samsung S24 fe trae grabación en 8K a 30pfs, pero también en 4K a 60 fps. Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas, resolución FullHD+, tasa de refresco de 120 hercio (Hz), 385 de densidad de píxeles por pulgadas (ppp), brillo máximo de 1,900 nits. Procesador Exynos 2400e, RAM de 8GB, memoria interna (ROM) de 128GB/256GB/512GB. Cámara principal de 50MP, ultra gran angular de 12MP, telefoto 3X de 8MP, frontal de 10MP. Batería de 4,700mAh, carga rápida de 25W, carga inalámbrica de 15W. Software OneUI 6.1 basado en Android 14. Resistencia acuática IP68.
Xiaomi 14T
El Xiaomi 14T tiene grabación de video 4K 3840 x 2160 píxeles a 24fps, 30fps y 60fps. Pantalla AMOLED de 6,67, resolución 1,5K de 2,712 x 1,220 píxeles, tasa de refresco de 144Hz, HDR10+, Dolby Vision, brillo máximo de 4,000 nits. Procesador MediaTek Dimensity 8300 Ultra, RAM de 12GB/16GB, ROM de 256GB/512GB. Cámara principal de 50 MP con OIS, telefoto de 50MP, gran angular de 12MP, frontal de 32MP. Batería de 5,000mAh, carga rápida de 67W. Software HyperOS basado en Android 14. Resistencia acuática IP68.
POCO F7
El Xiaomi POCO F7 cuenta con grabación de video en 4K a 30fps/60fps. Pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas, resolución 1,5K de 2,772 x 1,280 píxeles, 447 ppp, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 3,200 nits, protección anticaídas Corning Glass 7i. Procesador Snapdragon 8s Gen 4, RAM de 12GB, ROM de 256GB/512GB. Cámara principal de 50MP con OIS, gran angular de 8MP, frontal de 20MP. Batería de 6,500mAh, carga rápida de 90W, carga inversa de 22,5W. Software HyperOS 2 basado en Android 15. Resistencia acuática IP68.
Motorola Edge 60 Pro
El Motorola Edge 60 Pro cuenta grabación de video de 4K a 30fps con OIS. Pantalla POLED curva de 6,67 pulgadas, resolución Super HD, HDR10+, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 4,500 nits. Procesador MediaTek Dimensity 8350 Extrema, RAM de 12GB, ROM de 512. Batería de 6,000mAh, carga rápida de 80W, carga inalámbrica de 15W. Cámara principal de 50MP con OIS, ultra gran angular/macro de 50MP, telefoto 3X de 10MP, frontal de 50MP. Software Android 15 con Moto AI. Resistencia acuática IP68/IP69, certificado militar MIL-STD-810H.
Honor 400
El Honor 400 tiene grabación de video máxima de 4K (2160) a 30fps. Pantalla OLED de 6,55 pulgadas, resolución FullHD+ de 2,736 x 1,264 píxeles, 460 ppp, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 5,000 nits. Procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, RAM de 8GB, ROM de 256GB/512GB. Batería de 6,000mAh, carga rápida de 66W. Cámara principal de 200MP con OIS, gran angular de 12MP, frontal de 50MP. Software MagicOS 9 basado en Android 15. Resistencia acuática IP65.
