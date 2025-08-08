iPhone 16 Pro Max vs. Motorola Edge 60 Pro: cuál tiene mejor pantalla, procesador y cámara para comprar este 2025

Nadie pone en duda que los teléfonos de Apple son de los más vendidos y buscados cada año debido a la experiencia que implica tener un iPhone, así como el "status" que le da a su dueño, un triunfo del marketing de la compañía estadounidense haciendo de la obtención de sus dispositivos un tema aspiracional.

Sin embargo, la verdad sea dicha, existen fabricantes que hacen las cosas bien y, en no pocos casos, mejor que estos celulares: uno de ellos es Motorola, razón por la cual en las siguientes líneas vamos a hacer una comparación entre el iPhone 16 Pro Max contra el Motorola Edge 60 Pro.

PUEDES VER: Los 5 celulares Samsung bonitos y baratos con mejor pantalla que el iPhone 16 y iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro Max: características

El iPhone 16 Pro max tiene pantalla OLED Super Retina XDR de 6,9 pulgadas, tasa de refresco ProMotion de 120 hercios, resolución de 2,622 x 1,206 píxeles, 460 de densidad de píxeles por pulgada, brillo máximo de 2,000 nits. Procesador Apple A18 Pro, RAM de 8GB, memoria interna de 256GB/512GB/1TB. Cámara principal de 48MP, ultra gran angular de 48MP, teleobjetivo 5X de 12MP, frontal de 12MP. Batería de 4,685mAh, carga rápida con cable hasta los 45W, 25W con cargadores MagSafe. Software iOS 18. Resistencia acuática IP68.

iPhone 16 Pro Max: ventajas

El iPhone 16 Pro Max saca ventaja a su rival con poderosa pantalla OLED de 6,9 pulgadas que podría ser mucho más atractivo para más de un usuario, así como un procesador casi insuperable y perfecto para usuarios muy exigentes.

Las cámaras fotográficas nos darán resultados soberbios, pero, sobre todo, la grabación de video con su resolución 4K a 60fps que nadie más tiene en el mundo.

iOS es, de lejos, uno de los mejores sistemas operativos que existen en la actualidad, entre otras cosas, por su interfaz pulido, a la vez de estar bien integrado con el ecosistema y los servicios que ofrece Apple como el resto de sus diversos dispositivos

No menos importante es que sus acabados son de los más top del momento, ya que utilizan titanio, dándole un aspecto premium y tope de gama.

Motorola Edge 60 Pro: características

El Motorola Edge 60 Pro viene con pantalla POLED de 6,67 pulgadas, resolución Super HD, HDR10+, tasa de refresco de 120 hercios, Dolby Atmos, brillo máximo de 4,500 nits. Procesador MediaTek Dimensity 8350 Extreme, RAM de 12GB, memoria interna de 512GB. Batería de 6,000mAh, carga rápida de 80W, 15W de carga inalámbrica. Cámara principal de 50MP con estabilización óptica, ultra gran angular/macro de 50MP, telefoto 3X de 10MP, frontal de 50MP. Software Android 15 con Moto AI. Resistencia acuática IP68/IP69, certificado militar MIL-STD-810H.

Motorola Edge 60 Pro: ventajas

Pese a que el rival tiene una pantalla incomparable, el Motorola Edge 60 Pro no se queda atrás con su pantalla POLED, reforzada con resolución Super HD, HDR10+ y Dolby Atmos que harán que la experiencia de disfrutar contenido sea envidiada por la competencia.

Asimismo, cuenta con un RAM más amplio que el teléfono de Apple, a la vez de un cámara frontal más amplia con sus 50 megapíxeles, por lo que en la delantera obtendremos fotos con mayor calidad.

Para quienes no se desprenden del celular, el Motorola Edge 60 Pro tiene 6,000mAh de batería, lo que garantiza una potencia de uso de 2 días sin voltear a mirar el cargador.

iPhone 16 Pro Max vs. Motorola Edge 60 Pro: ¿Cuál comprar?

Nos toca dar una decisión, pero ¿Qué crees? No hay una respuesta única, por lo que tus gustos, necesidades y presupuesto van a ser definitivos al momento de comprar uno u otro.

Por ejemplo, si estás dispuesto a pagar por un smartphone con pantalla tan potente como grande, con un procesador de última generación, la mejor grabación de video del mundo y un sistema operativo muy bien integrado, entonces el iPhone 16 Pro Max es para ti.

Por otro lado, si buscas una pantalla liviana con curvas, con calidad de imagen soberbia, procesador que va muy rápido, con gran memoria RAM, batería casi infinita, resistencia para calores extremos y fríos bajo cero, sin dejar de lado su gran fotografía frontal, todo a precio mucho más accesible, pues el Motorola Edge 60 Pro es lo que necesitas en tu vida.