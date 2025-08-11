0
Así quedó la Tabla Acumulada Liga 1 2025 y posiciones del Clausura

Partidos de hoy EN VIVO, martes 12 de agosto: programación, hora y dónde ver fútbol online

Programación de partidos en vivo a disputarse este martes 12 de agosto. Continúa la Copa Sudamericana, Libertadores, Champions League, entre otros torneos internacionales.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este martes 12 de agosto
Programación de partidos en vivo para este martes 12 de agosto | FOTO: LIBERO
Este martes 12 de agosto continúa la programación de partidos en vivo en la Champions League. Además, se jugarán los duelos de ida de la Copa Sudamericana y Libertadores. Para ello, aquí te dejamos la agenda completa con los horarios y dónde ver en directo hoy cada cotejo.

Así marcha la Tabla de posiciones de Liga 1 y Torneo Clausura 2025

Partidos de hoy por Copa Sudamericana

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Once Caldas vs HuracánESPN, Disney+
19:30Independiente del Valle vs Mushuc RunaDisney+, ESPN5
19:30América de Cali vs FluminenseDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy por Copa Libertadores

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Fortaleza vs Vélez SarsfieldESPN2, Disney+
19:30Atlético Nacional vs São PauloESPN, Disney+
19:30Peñarol vs Racing ClubESPN2, Disney+

Partidos de hoy por Copa Centroamericana

HORARIOPARTIDOSTV
21:00Antigua GFC vs Plaza AmadorDisney+
21:00Águila vs Hércules Disney+

Partidos de hoy por Champions League

HORARIOPARTIDOSTV
11:00Qarabağ vs Škendija 79
12:00Fenerbahçe vs Feyenoord
12:00København vs Malmö FF
12:00Paphos vs Dynamo KyivCanal GOAT
12:00Viktoria Plzeň vs Rangers
12:30Club Brugge vs Salzburg
13:15Slovan Bratislava vs Kairat
13:15Ferencváros vs Ludogorets
14:00Benfica vs Nice
14:00Crvena Zvezda vs Lech PoznańCanal GOAT, Canal+

Partidos de hoy en Europa League

HORARIOPARTIDOSTV
13:45Shelbourne vs Rijeka

Partidos de hoy en Liga de Futbol

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Nacional Potosí vs Universitario de VintoFutbol Canal
19:30Wilstermann vs San Antonio Bulo BuloFutbol Canal

Partidos de hoy Liga MX Femenil

HORARIOPARTIDOSTV
16:45Cruz Azul vs MonterreyYouTube, ViX
18:00Querétaro vs PachucaTubi Mexico
18:00Atlético San Luis vs AtlasDisney+
20:00Tigres UANL vs TijuanafuboTV, FOX Deportes, Estrella TV

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

Sandra Morales
