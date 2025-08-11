Partidos de hoy EN VIVO, martes 12 de agosto: programación, hora y dónde ver fútbol online
Programación de partidos en vivo a disputarse este martes 12 de agosto. Continúa la Copa Sudamericana, Libertadores, Champions League, entre otros torneos internacionales.
Este martes 12 de agosto continúa la programación de partidos en vivo en la Champions League. Además, se jugarán los duelos de ida de la Copa Sudamericana y Libertadores. Para ello, aquí te dejamos la agenda completa con los horarios y dónde ver en directo hoy cada cotejo.
Partidos de hoy por Copa Sudamericana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Once Caldas vs Huracán
|ESPN, Disney+
|19:30
|Independiente del Valle vs Mushuc Runa
|Disney+, ESPN5
|19:30
|América de Cali vs Fluminense
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy por Copa Libertadores
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Fortaleza vs Vélez Sarsfield
|ESPN2, Disney+
|19:30
|Atlético Nacional vs São Paulo
|ESPN, Disney+
|19:30
|Peñarol vs Racing Club
|ESPN2, Disney+
Partidos de hoy por Copa Centroamericana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|21:00
|Antigua GFC vs Plaza Amador
|Disney+
|21:00
|Águila vs Hércules
|Disney+
Partidos de hoy por Champions League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:00
|Qarabağ vs Škendija 79
|12:00
|Fenerbahçe vs Feyenoord
|12:00
|København vs Malmö FF
|12:00
|Paphos vs Dynamo Kyiv
|Canal GOAT
|12:00
|Viktoria Plzeň vs Rangers
|12:30
|Club Brugge vs Salzburg
|13:15
|Slovan Bratislava vs Kairat
|13:15
|Ferencváros vs Ludogorets
|14:00
|Benfica vs Nice
|14:00
|Crvena Zvezda vs Lech Poznań
|Canal GOAT, Canal+
Partidos de hoy en Europa League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:45
|Shelbourne vs Rijeka
Partidos de hoy en Liga de Futbol
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Nacional Potosí vs Universitario de Vinto
|Futbol Canal
|19:30
|Wilstermann vs San Antonio Bulo Bulo
|Futbol Canal
Partidos de hoy Liga MX Femenil
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:45
|Cruz Azul vs Monterrey
|YouTube, ViX
|18:00
|Querétaro vs Pachuca
|Tubi Mexico
|18:00
|Atlético San Luis vs Atlas
|Disney+
|20:00
|Tigres UANL vs Tijuana
|fuboTV, FOX Deportes, Estrella TV
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
