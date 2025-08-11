Partidos de hoy EN VIVO, martes 12 de agosto: programación, hora y dónde ver fútbol online

Este martes 12 de agosto continúa la programación de partidos en vivo en la Champions League. Además, se jugarán los duelos de ida de la Copa Sudamericana y Libertadores. Para ello, aquí te dejamos la agenda completa con los horarios y dónde ver en directo hoy cada cotejo.

Partidos de hoy por Copa Sudamericana

HORARIO PARTIDOS TV 17:00 Once Caldas vs Huracán ESPN, Disney+ 19:30 Independiente del Valle vs Mushuc Runa Disney+, ESPN5 19:30 América de Cali vs Fluminense DIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy por Copa Libertadores

HORARIO PARTIDOS TV 17:00 Fortaleza vs Vélez Sarsfield ESPN2, Disney+ 19:30 Atlético Nacional vs São Paulo ESPN, Disney+ 19:30 Peñarol vs Racing Club ESPN2, Disney+

Partidos de hoy por Copa Centroamericana

HORARIO PARTIDOS TV 21:00 Antigua GFC vs Plaza Amador Disney+ 21:00 Águila vs Hércules Disney+

Partidos de hoy por Champions League

HORARIO PARTIDOS TV 11:00 Qarabağ vs Škendija 79 12:00 Fenerbahçe vs Feyenoord 12:00 København vs Malmö FF 12:00 Paphos vs Dynamo Kyiv Canal GOAT 12:00 Viktoria Plzeň vs Rangers 12:30 Club Brugge vs Salzburg 13:15 Slovan Bratislava vs Kairat 13:15 Ferencváros vs Ludogorets 14:00 Benfica vs Nice 14:00 Crvena Zvezda vs Lech Poznań Canal GOAT, Canal+

Partidos de hoy en Europa League

HORARIO PARTIDOS TV 13:45 Shelbourne vs Rijeka

Partidos de hoy en Liga de Futbol

HORARIO PARTIDOS TV 17:00 Nacional Potosí vs Universitario de Vinto Futbol Canal 19:30 Wilstermann vs San Antonio Bulo Bulo Futbol Canal

Partidos de hoy Liga MX Femenil

HORARIO PARTIDOS TV 16:45 Cruz Azul vs Monterrey YouTube, ViX 18:00 Querétaro vs Pachuca Tubi Mexico 18:00 Atlético San Luis vs Atlas Disney+ 20:00 Tigres UANL vs Tijuana fuboTV, FOX Deportes, Estrella TV

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.