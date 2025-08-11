América de Cali vs Fluminense EN VIVO por octavos de Copa Sudamericana: fecha, hora y dónde ver

En un partido con pronóstico reservado, América de Cali visitará a Fluminense en el Estadio Pascual Guerrero en Cali, este martes 12 de agosto desde las 7.30 p. m. en el horario colombiano y a las 9.30 p. m. en el brasileño. El duelo de la ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 tendrá la transmisión exclusiva por DSports.

América de Cali vs Fluminense por la Copa Sudamericana

El Estadio Pascual Guerrero será el escenario donde América de Cali y Fluminense se enfrenten por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El conjunto colombiano quiere aprovechar su condición de local para tomar ventaja y acercarse a un objetivo histórico: clasificar por primera vez a los cuartos de final del certamen continental.

El equipo ‘Escarlata’ llega con motivación tras sellar su pase en la Copa Colombia al superar a Tigres, aunque en el torneo local sufrió un tropiezo reciente al caer 1-0 ante Tolima. Sin embargo, la ilusión de su hinchada está intacta, sabiendo que un buen resultado en casa será clave antes de visitar Río de Janeiro.

Por su parte, Fluminense aterriza en Colombia en un momento de repunte. El ‘Tricolor’ dejó atrás un tramo irregular después del Mundial de Clubes y llega invicto en sus últimos cuatro encuentros entre Copa de Brasil y Brasileirao. En el torneo copero, viene de eliminar a Internacional de Porto Alegre y sueña con conquistar la Sudamericana, después de haberse quedado con el subcampeonato en 2009.

¿A qué hora juega América de Cali vs Fluminense?

A continuación, te presentamos los horarios en los distintos países para que no te pierdas el inicio del partido de América de Cali vs Fluminense, correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025:

Perú, Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 8.30 p. m.

Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 9.30 p. m.

México: 6.30 p. m.

Estados Unidos (ET): 7.30 p. m. | (PT): 6.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (miércoles 13).

¿Dónde ver América de Cali vs Fluminense EN VIVO?

Para poder ver el partido de América de Cali vs Fluminense EN VIVO ONLINE GRATIS, por la Copa Sudamericana 2025, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:

Argentina: DGO, Disney+ Premium Argentina, ESPN Argentina

Brasil: Zapping, Claro TV+, Paramount+, Sky+, Vivo Play, SBT

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, fuboTV Canada, beIN SPORTS XTRA, Fanatiz Canada, Fubo Sports Network Canada

Chile: DGO, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DGO, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DGO, DIRECTV Sports Ecuador

Paraguay: Disney+ Premium Argentina

Perú: DGO, DIRECTV Sports Peru

España: LaLiga+ Spain

Uruguay: DGO, Disney+ Premium Argentina, DIRECTV Sports Uruguay

EE. UU.: Fanatiz USA, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS XTRA, Fubo Sports Network, Tubi

Venezuela: DGO, inter, DIRECTV Sports Venezuela.

América de Cali vs Fluminense pronóstico: cuotas y apuestas

Apuestas América de Cali empate Fluminense Betsson 2.72 2.82 2.78 Betano.pe 2.82 3.15 2.82 bet365 2.63 3.20 2.63 1xBet 2.77 3.10 2.69 Betsafe 2.72 2.82 2.78 CoolbetLATAM 2.77 3.00 2.82 DoradoBet 2.83 3.00 2.80

América de Cali vs Fluminense: posibles alineaciones

América de Cali: Jorge Soto; Daniel Bocanegra, Cristian Tovar, Jean Pestaña, Marcos Mina; Josen Escobar, Rafael Carrascal, Sebastián Navarro; Cristian Barrios, Jhon Murillo y Luis Ramos. DT: Diego Gabriel Raimondi.

Fluminense: Fabio; Samuel Xavier, Juan Freytes, Manoel, Guga; Hércules, Matheus Martinelli; Kevin Serna, Paulo Henrique Ganso, Agustín Canobbio y Germán Cano. DT: Renato Gaúcho.

Últimos partidos jugados de América de Cali:

09.08.2025 | América de Cali 0-1 Deportes Tolima | Liga BetPlay

06.08.2025 | Tigres 0-1 América de Cali | Copa BetPlay (vuelta)

02.08.2025 | Santa Fe 2-1 América de Cali | Liga BetPlay

29.07.2025 | América de Cali 5-0 Tigres | Copa BetPlay (ida)

26.07.2025 | América de Cali 2-1 Fluminense | Liga BetPlay.

Últimos partidos jugados del Fluminense: