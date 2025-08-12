¿Dónde ver Alianza Lima vs. U. Católica de Ecuador EN VIVO por la Copa Sudamericana?

Alianza Lima recibirá a la Universidad Católica de Ecuador en Matute por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Este vibrante partido se realizará el miércoles 13 de agosto y promete cautivar a los amantes de buen fútbol.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Universidad Católica?

La transmisión del partido entre Alianza Lima contra la Universidad Católica de Ecuador estará a cargo de ESPN para el territorio de Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.

En Argentina, Colombia, Ecuador y Venezuela, el compromiso estará a cargo de DSports.

Qué canal transmite Alianza Lima vs. Universidad Católica en Perú

La transmisión del duelo entre Alianza Lima contra la Universidad Católica estará a cargo de ESPN en Perú. Los canales para sintonizar el duelo:

Claro TV: Canal 64

Movistar: canal 504

Best Cable: Canal 60

DirecTV: Canal 621

Alianza Lima: Los convocados para enfrentar a la U. Católica de Ecuador

Néstor Gorosito presentó su lista de convocados para el partido contra la Universidad Católica de Ecuador. En la nómina resalta la presencia de Paolo Guerrero, Eryc Castillo, Sergio Peña, Gianfranco Chávez y Gaspar Gentile.

Los convocados de Alianza Lima

Por suspensión, Carlos Zambrano no formará parte del compromiso. El defensor indicó que tiene una molestia, pero aseguró que hará todo lo posible para estar en el duelo de vuelta contra la U. Católica de Ecuador.