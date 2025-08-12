0

Último minuto: Alianza Lima definió la continuidad de Néstor Gorosito en el club blanquiazul

El administrador de Alianza Lima, Fernando Cabada, reveló la postura de la directiva con respecto al futuro de Néstor Gorosito al mando del cuadro blanquiazul.

Diego Medina
Néstor Gorosito conoció la posición de Alianza Lima con relación a su futuro.
Uno de los puntos que viene generando debate en Alianza Lima es con respecto al futuro de Néstor Gorosito. El mismo estratega reveló hacer una evaluación en las próximas semanas, por lo que Fernando Cabada, administrador del cuadro blanquiazul, rompió su silencio para revelar la verdad sobre el 'Pipo'.

En una entrevista con el programa "Fútbol como Cancha", el administrador 'íntimo' fue consultado sobre lo que le depara al estratega argentino de 61 años. Si bien ha logrado cosas importantes en la presente temporada, algunas declaraciones del 'Pipo' pusieron en duda su continuidad.

"En septiembre queremos saber lo que quiere el club para nosotros y tener el tiempo de buscarnos cosas y que el club, en caso no seamos nosotros, tenga el tiempo para elegir", manifestó Néstor Gorosito en julio del 2025.

Alianza Lima definió la continuidad de Néstor Gorosito

Fernando Cabada aseguró públicamente que confía en el proyecto a largo plazo en la institución de Alianza Lima. Sabe que ha habido muchos cambios en los últimos años en las diversas áreas deportivas, por lo que no quiere retroceder en la toma de decisiones por el bien del club.

"Nosotros en Alianza lo que queremos es un proyecto de continuidad. Como institución hemos dado muchos golpes de timón: directivos, administradores, técnicos… Una institución necesita un plan de largo plazo, necesita poder tener continuidad y mi apuesta es por la continuidad. En el momento que Franco toque mi puerta que esto es así, yo pondré mi firma donde me diga. Estamos convencidos del proyecto", manifestó.

De esta manera, el administrador de Alianza Lima confía plenamente en la labor de Néstor Gorosito para la temporada 2026. Todo quedará en manos de Franco Navarro, director deportivo del cuadro blanquiazul, para que le comunique a los altos mandos la renovación de contrato. "A mí me convence el proyecto. No tengo nada diferente en la mira y voy a estar a lo que mi director deportivo me diga qué quiere seguir como dirección", agregó.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

