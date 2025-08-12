0

¡Inédito! Filtran foto de posible '9' de Sporting Cristal con destacado jugador de Alianza Lima

El delantero brasileño Felipe Vizeu se perfila como nuevo fichaje de Sporting Cristal. Ante ello, se conoció una sorpresiva foto del jugador con un referente de Alianza Lima.

Felipe Vizeu se luce con futbolista de Alianza Lima mientras es vinculado a Cristal
Felipe Vizeu se luce con futbolista de Alianza Lima mientras es vinculado a Cristal | Composición: Líbero
Sporting Cristal estaría muy cerca de concretar a su nueva incorporación en ofensiva: Felipe Vizeu. El delantero viene sonando con fuerza para llegar a La Florida, y a propósito de ello, ahora filtraron una inédita fotografía del atacante de 28 años con un futbolista que es titular en Alianza Lima.

Felipe Vizeu se luce con delantero de Alianza Lima

A través de las redes sociales, se conoció una imagen del ex Flamengo al lado del histórico goleador de la selección peruana, Paolo Guerrero durante los entrenamientos del 'Mengao' en las temporadas 2016 al 2018.

En aquel entonces, Vizeu hacía sus inicios en el fútbol y fue precisamente durante esas épocas donde tuvo su mejor versión. Cabe recordar que, curiosamente, el delantero de 28 años logró coincidir en la plantilla con Miguel Trauco, actual lateral de Alianza Lima.

Felipe Vizeu y Paolo Guerrero en Flamengo de Brasil/Foto: X

Felipe Vizeu y su paso por Flamengo de Brasil

De acuerdo a los números, el atacante brasileño Felipe Vizeu disputó 75 encuentros con el 'Fla' entre la Serie A, Campeonato Carioca y Primeira Liga. Así también, registra un total de 20 anotaciones y 1 asistencia.

Cabe mencionar que, el futbolista formó parte de las canteras de la escuadra carioca, donde incluso pudo hacer su debut de manera oficial en la temporada 2016. Desde entonces, el delantero ha tenido paso por importantes clubes de Sudamérica e incluso de Europa.

Felipe Vizeu: ¿cuál es su valor?

Según el prestigioso portal internacional Transfermarkt, Felipe Vizeu se cotiza en 400 mil euros en el mercado de pases tras la última actualización. Fue entre el 2018 y 2019 cuando alcanzó su mejor valor con Udinese y Gremio (1.50 millones de euros).

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

