Sporting Cristal rompería el mercado con el ex Flamengo Felipe Vizeu: ¿Quién es y cómo juega?

Sporting Cristal ha generado gran incertidumbre con respecto al nombre de su nuevo delantero para la temporada 2025. Varios jugadores se pusieron en la lista en estos últimos días de mercado de pases, pero ahora se ha revelado el posible fichaje de los 'rimenses' para potenciar la ofensiva de los dirigidos por Paulo Autuori.

Felipe Vizeu, delantero brasileño sería el fichaje de Sporting Cristal

En el programa del pasado lunes 11 de agosto, Diego Penny reveló en "Al Ángulo" que Felipe Vizeu estaría muy cerca de ser presentado como nuevo refuerzo de Sporting Cristal. Sus fuentes cercanas a tienda celeste le dan la facultad de dar altas probabilidades de este atacante que viene jugando en el Remo de la Serie B de Brasil.

"Hay un nombre que está por todos lados que parece que es el '9' que Cristal va a presentar a este delantero brasileño. No es confirmado, pero es Felipe Vizeu. Yo sabía que Felipe se le había complicado por la dificultad de salir del equipo. Se está hablando de que Cristal lo presenta hoy (ayer) o mañana (hoy), vamos a ver si es este delantero", informó el panelistas del mencionado programa deportivo.

(VIDEO: Movistar Deportes)

Esposa de Felipe Vizeu sigue a Sporting Cristal

En medio de la revelación del posible delantero de Sporting Cristal, Diego Rebagliati contó que vio las redes sociales del futbolista y no seguía al club celeste. Sin embargo, desde la producción le dijeron que observe las redes de su esposa, quien finalmente sigue al elenco del Rímac y hace crecer las posibilidades de su llegada a La Florida.

"Cuando Diego (Penny) nos dice el nombre a ver si él sigue a Cristal, y él no sigue a Cristal. Y me dijeron que no mire a él, sino a la esposa. Es casado y tiene hijos, tiene 28 años. Está jugando con el Remo de Segunda División. Seguía a Trauco y Paolo Guerrero, pero no a Cristal. No me tomé el trabajo de buscar, pero finalmente sí, la esposa sigue a Sporting Cristal", agregó.

Esposa de Felipe Vizeu comenzó a seguir a Sporting Cristal en redes sociales.

¿Quién es Felipe Vizeu?

Felipe Vizeu es un delantero centro de nacionalidad brasileña que tiene 28 años. Con 1.85 metros y de pie zurdo, espera concretar su llegada a Sporting Cristal para afrontar una nueva experiencia en el exterior en este momento clave de la Liga 1 2025. Este futbolista ha estado en Flamengo junto a Paolo Guerrero y Miguel Trauco. Asimismo, volvió a compartir plantel con el lateral peruano en la temporada pasada con Criciúma EC.

Tiene contrato con Remo de la Serie B de Brasil hasta fines del 2025, pero como informa Diego Penny, todo se ha tardado en vista a la complejidad de desvincularse de su actual club para así tener el camino libre de llegar a Sporting Cristal.

¿Cómo juega Felipe Vizeu?

Este delantero tiene como virtud su velocidad para ganar en las pelotas filtradas. Ha logrado no solo sacar provecho de su pierna más hábil que es la izquierda, sino que tiene buenas anotaciones con la derecha que denotan su capacidad de gol ante la portería rival. En su última etapa con Remo en este 2025 ha registrado tres goles en la Serie B.

¿En qué clubes ha jugado Felipe Vizeu?

América Mineiro

Flamengo

Udinese (Italia)

Gremio

Akhmat Grozny (Rusia)

Ceará SC

Yokohama FC (Japón)

FC Sheriff (Moldavia)

Atlético Goianiense

Criciúma EC

Remo

¿En cuánto está cotizado Felipe Vizeu?

Según el portal "Transfermarkt", Felipe Vizeu tiene un valor de mercado de 400 mil euros a sus 28 años de edad. Eso sí, su mejor cifra fue de 1.5 millones de euros en la temporada 2018 con Flamengo, por lo que ahora espera elevar su nivel ante la inminente llegada a Sporting Cristal.