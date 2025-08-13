Sporting Cristal tomó terminante medida con Cristian Benavente a poco de viajar a Juliaca

Sporting Cristal sorprendió en el mercado de pases 2025 con el fichaje de Cristian Benavente. El 'Chaval' retornó al fútbol peruano en busca de nuevas oportunidades, y en un club que le brindará todos los recursos para que recuperé su mejor versión. En medio de los trabajos que viene realizando en La Florida, el club 'bajopontino' le comunicó sobre una medida de cara a lo que resta de la presente temporada, ¿Qué pasó?

Como se recuerda, el volante de 31 años no fue convocado para el choque ante FBC Melgar por el Torneo Clausura. El jugador estuvo en las tribunas alentando al equipo, pese a haber anunciado públicamente estar en óptimas condiciones físicas para afrontar un partido con los celestes.

"Físicamente estoy muy bien. He venido entrenando y realizando un buen trabajo, así que estoy a disposición del técnico. Llego a Sporting Cristal con toda la ilusión del mundo, contento de pertenecer a esta familia. Pondremos nuestro granito de arena para que el proyecto siga creciendo. Estoy muy feliz y listo para asumir el reto", declaró el 'Chaval' en su presentación.

Sporting Cristal inscribió oficialmente a Cristian Benavente

A poco del partido ante Deportivo Binacional en Juliaca, se conoció que Sporting Cristal inscribió definitivamente a Cristian Benavente para que pueda afrontar el Torneo Clausura 2025. El mediocampista ahora está a disposición de Paulo Autuori para el siguiente compromiso, por lo que espera ser considerado para el debut soñado.

Por otra parte, se confirmó que el 'Chaval' lucirá el dorsal 14 para lo que resta del 2025. Este número acompañó al exseleccionado peruano durante su etapa con Alianza Lima. Con César Vallejo usó la 44 y en Sport Boys vistió el número 41.

Cristian Benavente ya está inscrito para jugar la Liga 1 y lucirá el dorsal 14.

Cristian Benavente reveló cómo llegó a Sporting Cristal

En primera instancia, el deseo de Cristian Benavente era mantenerse en Europa para la siguiente temporada. Sin embargo, al conocer del interés de Sporting Cristal, conjuntamente con una propuesta formal sobre la mesa, no dudó ni un minuto en decidir por los 'rimenses'.

"Mi idea principal era mantenerme en el fútbol europeo, pero cuando te llega una propuesta de un club gigante como Cristal, es muy fácil alinear las cosas y ponerse de acuerdo. Todo fue muy rápido", manifestó.