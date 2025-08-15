¡Oficial! Sporting Cristal no contratará a Pedro Aquino: "Damos por concluidos los fichajes"
En conferencia de prensa, Julio César Uribe, confirmó que el plantel de Sporting Cristal ya está cerrado para asumir lo que resta del 2025.
Finalmente la afición de Sporting Cristal deberá esperar para ver volver a Pedro Aquino y lucir nuevamente los colores 'celestes', así lo confirmó Julio César Uribe en conferencia de prensa este viernes 15. Es decir, al menos en el 2025 el volante peruano no regresará al club del Rímac.
El Director General de Fútbol de la institución rimense reveló que con la incorporación del delantero brasileño, Felipe Vizeu, se terminan las contrataciones y se cierra el plantel que luchará por alcanzar el Torneo Clausura 2025 para obligar a que se jueguen semifinales en la definición de la Liga 1.
"Lo primero es el reconocimiento del gran jugador y profesional que es Pedro Aquino, en algún momento volverá a su casa, este no es el momento, pero tiene las puertas abiertas", manifestó Julio César Uribe en conferencia de prensa.
Además, el 'Diamante' añadió la explicación por la que no se pudo concretar el fichaje de Pedro Aquino a Sporting Cristal: "La coyuntura no permite que esté ya, por eso simplemente decir que todos los que en algún momento hicieron las cosas bien, podrán regresar a casa. Simplemente entender que este no es el momento".
De esta manera, Sporting Cristal culmina con la etapa de sus contrataciones, luego de ocasionar más de un golpe en el mercado de fichajes. con la llegada de Miguel Araujo, Luis Abram, Cristian Benavente y el delantero Felipe Vizeu.
