Partidos de la Liga 1 2025: programación y canales para ver la fecha 6 del Torneo Clausura

La 'Poderosa' Liga 1 no se detiene y este fin de semana tendremos vibrantes encuentros correspondientes a la fecha 6 del Torneo Clausura. Recordemos que antes de comenzar la jornada, Sporting Cristal y Universitario eran los líderes, mientras que Cusco FC se mantenía expectante tras haber descansado. Alianza Lima espera trepar para seguir en la pelea.

Programación fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Viernes 15 de agosto

15:00 | Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos | L1 MAX

Estadio Campeones del 36, Sullana

20:00 | Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso | GOLPerú

Estadio Miguel Grau, Callao

Sábado 16 de agosto

15:15 | UTC vs. Juan Pablo II | L1 MAX

Estadio Germán Contreras, Cajabamba

17:30 | Binacional vs. Sporting Cristal | L1 MAX

Estadio Guillermo Briceño, Juliaca

20:00 | Alianza Lima vs. ADT | L1 MAX

Estadio Alejandro Villanueva, Lima

Domingo 17 de agosto

12:00 | Sport Huancayo vs. Universitario | L1 MAX

Estadio IPD de Huancayo

15:00 | Melgar vs. Ayacucho FC | L1 MAX

Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa

18:30 | Cusco FC vs. Alianza Atlético | L1 MAX

Estadio Garcilaso de la vega, Cusco

Descansa: Cienciano.