Partidos de la Liga 1 2025: programación y canales para ver la fecha 6 del Torneo Clausura
Repasa la programación de partidos por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1. Universitario y Cristal van a la altura, mientras que Cusco FC y Alianza Lima jugarán de local.
La 'Poderosa' Liga 1 no se detiene y este fin de semana tendremos vibrantes encuentros correspondientes a la fecha 6 del Torneo Clausura. Recordemos que antes de comenzar la jornada, Sporting Cristal y Universitario eran los líderes, mientras que Cusco FC se mantenía expectante tras haber descansado. Alianza Lima espera trepar para seguir en la pelea.
Programación fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025
Viernes 15 de agosto
- 15:00 | Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos | L1 MAX
Estadio Campeones del 36, Sullana
- 20:00 | Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso | GOLPerú
Estadio Miguel Grau, Callao
Sábado 16 de agosto
- 15:15 | UTC vs. Juan Pablo II | L1 MAX
Estadio Germán Contreras, Cajabamba
- 17:30 | Binacional vs. Sporting Cristal | L1 MAX
Estadio Guillermo Briceño, Juliaca
- 20:00 | Alianza Lima vs. ADT | L1 MAX
Estadio Alejandro Villanueva, Lima
Domingo 17 de agosto
- 12:00 | Sport Huancayo vs. Universitario | L1 MAX
Estadio IPD de Huancayo
- 15:00 | Melgar vs. Ayacucho FC | L1 MAX
Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa
- 18:30 | Cusco FC vs. Alianza Atlético | L1 MAX
Estadio Garcilaso de la vega, Cusco
Descansa: Cienciano.
No olvides revisar tu agenda deportiva
