Partidos de la Liga 1 2025: programación y canales para ver la fecha 6 del Torneo Clausura

Repasa la programación de partidos por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1. Universitario y Cristal van a la altura, mientras que Cusco FC y Alianza Lima jugarán de local.

Wilfredo Inostroza
Programación de la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025
La 'Poderosa' Liga 1 no se detiene y este fin de semana tendremos vibrantes encuentros correspondientes a la fecha 6 del Torneo Clausura. Recordemos que antes de comenzar la jornada, Sporting Cristal y Universitario eran los líderes, mientras que Cusco FC se mantenía expectante tras haber descansado. Alianza Lima espera trepar para seguir en la pelea.

Programación fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Viernes 15 de agosto

  • 15:00 | Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos | L1 MAX
    Estadio Campeones del 36, Sullana
  • 20:00 | Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso | GOLPerú
    Estadio Miguel Grau, Callao

Sábado 16 de agosto

  • 15:15 | UTC vs. Juan Pablo II | L1 MAX
    Estadio Germán Contreras, Cajabamba
  • 17:30 | Binacional vs. Sporting Cristal | L1 MAX
    Estadio Guillermo Briceño, Juliaca
  • 20:00 | Alianza Lima vs. ADT | L1 MAX
    Estadio Alejandro Villanueva, Lima

Domingo 17 de agosto

  • 12:00 | Sport Huancayo vs. Universitario | L1 MAX
    Estadio IPD de Huancayo
  • 15:00 | Melgar vs. Ayacucho FC | L1 MAX
    Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa
  • 18:30 | Cusco FC vs. Alianza Atlético | L1 MAX
    Estadio Garcilaso de la vega, Cusco

Descansa: Cienciano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

