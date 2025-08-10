0
LO ÚLTIMO
Así quedó la Tabla Acumulada Liga 1 2025 y posiciones del Clausura

¡Junto a Messi! Goleador de la Liga 1 figura en selecto ranking de reconocido portal

Destacado jugador de la Liga 1 2025 aparece sorpresivamente en ranking de reconocido portal internacional junto al campeón del Mundo con Argentina, Lionel Messi.

Mauricio Ubillus
Goleador de la Liga 1 Perú 2025 comparte selecto ranking de portal internacional con Lionel Messi.
Goleador de la Liga 1 Perú 2025 comparte selecto ranking de portal internacional con Lionel Messi. | Composición Líbero
COMPARTIR

La Liga 1 nuevamente está en los ojos del mundo ya que en los últimos días salió a la luz un ranking donde, para sorpresa de todos, aparece uno de los mejores jugadores y goleador del torneo peruano junto a figuras de la talla del astro de Inter Miami, Lionel Messi. ¿De quién se trata? Conoce en esta nota todos los detalles.

Miguel Scime dio su opinión de la decisión arbitral a la falta de Matías Di Benedetto en triunfo de Universitario.

PUEDES VER: Exárbitro FIFA dio su firme postura sobre dura falta de Di Benedetto: "Debió ser…"

El último viernes, el reconocido portal internacional Transfermakt utilizó sus redes sociales para publicar el top 10 de máximos artilleros argentinos en el 2025, lista que lidera el campeón mundial con la 'Albiceleste' y en la que aparece en segundo lugar el delantero de Cusco FC, Facundo Callejo.

Facundo Callejo es el segundo máximo goleador argentino del 2025, solo por detrás de Lionel Messi. Foto: Transfermarkt

El atacante de los 'Guerreros Dorados' se ubica en el podio del mencionado listado gracias a sus 17 tantos anotados en la presente edición de la Primera División peruana, solo por detrás de Messi e igualando con cracks de las mejores ligas del planeta como Lautaro Martínez (Inter de Milán) y Julián Álvarez (Atlético Madrid).

Facundo Callejo tiene la misma cantidad de goles en competiciones oficiales que figuras como Julían Álvarez y Lautaro Martínez. Foto: Liga de Fútbol Profesional

Facundo Callejo tiene más goles en el 2025 con Cusco FC

Este ranking publicado por el medio especializado en fichajes a nivel global solo cuenta los goles marcados en las ligas domésticas, pero el futbolista de 33 años tiene en su haber este 2025 la impresionante cifra de 18 anotaciones. Así lo reveló el propio ariete en sus redes sociales, donde además le dejó un contundente mensaje a la estrella del Inter Miami.

"Son 18 los míos. Ojo Lío eh, no te relajes", fue el mensaje que publicó Callejo en sus redes sociales, compartiendo además la imagen del top 10 de jugadores argentinos con más conquistas en lo que va de la temporada 2025.

Esta fue la publicación que hizo Facundo Callejo en sus redes sociales tras conocer que es uno de los máximos goleadores argentinos del 2025. Foto: X

Facundo Callejo: equipos a los que le ha anotado este 2025

Es preciso señalar que Facundo Callejo le ha marcado goles a 13 equipos diferentes en la edición 2025 de la Liga 1. Conoce a los clubes que le pudo convertir:

    1. Alianza Lima | 1 gol
    2. FBC Melgar | 1 gol
    3. UTC | 1 gol
    4. Alianza Atlético | 1 gol
    5. Juan Pablo II | 2 goles
    6. Ayacucho FC | 1 gol
    7. ADT | 1 gol
    8. Universitario | 2 goles
    9. Deportivo Garcilaso | 1 gol
    10. Los Chankas | 1 gol
    11. Comerciantes Unidos | 2 goles
    12. Sport Boys | 1 gol
    13. Sport Huancayo | 2 goles

Gol de Facundo Callejo a Alianza Lima. Video: L1 MAX

No olvides revisar tu agenda deportiva

Mauricio Ubillus
AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

Lo más visto

  1. Universitario perdió 2 a 0 y complica su liderato en el torneo peruano tras 6 fechas

  2. Canal confirmado para ver Universitario vs Palmeiras por octavos de Copa Libertadores

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano