¡Junto a Messi! Goleador de la Liga 1 figura en selecto ranking de reconocido portal

La Liga 1 nuevamente está en los ojos del mundo ya que en los últimos días salió a la luz un ranking donde, para sorpresa de todos, aparece uno de los mejores jugadores y goleador del torneo peruano junto a figuras de la talla del astro de Inter Miami, Lionel Messi. ¿De quién se trata? Conoce en esta nota todos los detalles.

El último viernes, el reconocido portal internacional Transfermakt utilizó sus redes sociales para publicar el top 10 de máximos artilleros argentinos en el 2025, lista que lidera el campeón mundial con la 'Albiceleste' y en la que aparece en segundo lugar el delantero de Cusco FC, Facundo Callejo.

Facundo Callejo es el segundo máximo goleador argentino del 2025, solo por detrás de Lionel Messi. Foto: Transfermarkt

El atacante de los 'Guerreros Dorados' se ubica en el podio del mencionado listado gracias a sus 17 tantos anotados en la presente edición de la Primera División peruana, solo por detrás de Messi e igualando con cracks de las mejores ligas del planeta como Lautaro Martínez (Inter de Milán) y Julián Álvarez (Atlético Madrid).

Facundo Callejo tiene la misma cantidad de goles en competiciones oficiales que figuras como Julían Álvarez y Lautaro Martínez. Foto: Liga de Fútbol Profesional

Facundo Callejo tiene más goles en el 2025 con Cusco FC

Este ranking publicado por el medio especializado en fichajes a nivel global solo cuenta los goles marcados en las ligas domésticas, pero el futbolista de 33 años tiene en su haber este 2025 la impresionante cifra de 18 anotaciones. Así lo reveló el propio ariete en sus redes sociales, donde además le dejó un contundente mensaje a la estrella del Inter Miami.

"Son 18 los míos. Ojo Lío eh, no te relajes", fue el mensaje que publicó Callejo en sus redes sociales, compartiendo además la imagen del top 10 de jugadores argentinos con más conquistas en lo que va de la temporada 2025.

Esta fue la publicación que hizo Facundo Callejo en sus redes sociales tras conocer que es uno de los máximos goleadores argentinos del 2025. Foto: X

Facundo Callejo: equipos a los que le ha anotado este 2025

Es preciso señalar que Facundo Callejo le ha marcado goles a 13 equipos diferentes en la edición 2025 de la Liga 1. Conoce a los clubes que le pudo convertir:

Alianza Lima | 1 gol

FBC Melgar | 1 gol

UTC | 1 gol

Alianza Atlético | 1 gol

Juan Pablo II | 2 goles

Ayacucho FC | 1 gol

ADT | 1 gol

Universitario | 2 goles

Deportivo Garcilaso | 1 gol

Los Chankas | 1 gol

Comerciantes Unidos | 2 goles

Sport Boys | 1 gol

Sport Huancayo | 2 goles

Gol de Facundo Callejo a Alianza Lima. Video: L1 MAX