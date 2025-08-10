Próximo partido Sporting Cristal vs Binacional: fecha, día, hora y canal por el Torneo Clausura

0
Conoce el siguiente partido de Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2025 tras victoria ante Melgar. Los celestes irán a Juliaca para enfrentar a Binacional.

Diego Medina
Sporting Cristal quiere seguir como líder del Torneo Clausura 2025.
Sporting Cristal quiere seguir como líder del Torneo Clausura 2025. | Foto: X Sporting Cristal
Sporting Cristal sigue invicto en el Torneo Clausura 2025 al superar 1-0 a Melgar en el Estadio Alberto Gallardo. Los celestes han tenido un gran arranque en este certamen, pero ahora visitarán una plaza complicada como Juliaca al medirse cara a cara ante Deportivo Binacional.

Sporting Cristal venció 1-0 a Melgar juegan por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú.

PUEDES VER: Sporting Cristal venció a Melgar y recupera el primer lugar del Torneo Clausura 2025

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Binacional?

El siguiente partido de Sporting Cristal será ante Deportivo Binacional en el Estadio Nuevo Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca, cuya altura es de 3824 m.s.n.m. Este encuentro está pactado para el sábado 16 de agosto, por lo que hinchas están a la esperada de este encuentro.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Binacional?

Este choque en la altura inicia a partir de las 17:30 horas locales (22:30 horas GMT). De igual manera, damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

  • México: 16:30 horas
  • Perú, Colombia, Ecuador: 17:30 horas
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 18:30 horas
  • Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay: 19:30 horas

Sporting Cristal es líder del Torneo Clausura.

¿Qué canal transmite partido de Sporting Cristal vs Binacional?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Binacional se verá por la señal en vivo de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) por los operadores de DirecTV y Win TV. Asimismo, tiene la opción vía streaming para verlo por L1 Play y DGO.

¿Cómo llega Sporting Cristal y Binacional?

Sporting Cristal viene de una victoria ante Melgar por 1-0 en el Estadio Alberto Gallardo. El equipo celeste marcha líder del Torneo Clausura con 13 unidades, con mejor diferencia de goles que Universitario. En el caso de Binacional, afronta su partido ante Juan Pablo II tras sumar cuatro puntos de nueve posibles.

