¿Por qué lo eligió? El sorpresivo dorsal que usará Luis Abram en su vuelta a Sporting Cristal

Sporting Cristal ha anunciado a cuatro refuerzos con miras al Torneo Clausura 2025. Uno de los que llegó por todo lo alto es Luis Abram, quien volverá al club que lo formó profesionalmente para reforzar la zona defensiva del equipo. La importancia de su fichaje ha sido tal que rápidamente ha sido convocado para el partido ante Melgar y se reveló el número que usará desde ahora.

Con solo algunos días de entrenamiento, el DT Paulo Autuori lo citó al zaguero central para el duelo frente a los rojinegros y el club sorprendió a sus hinchas en la antesala para dar a conocer que a partir de este momento y por todo el Clausura, Abram utilizará el dorsal 96. Así lo anunció mediante una fotografía en sus redes sociales.

Luis Abram usará la camiseta número 96 en su vuelta con Sporting Cristal. Foto: Sporting Cristal

¿Por qué Luis Abram eligió utilizar el dorsal número 96?

Durante la transmisión oficial del compromiso entre Sporting Cristal vs. Melgar, el periodista Percy Ramos de L1 MAX señaló que el futbolista de 29 tomó la decisión de utilizar el dorsal 96 por un motivo muy especial, pues su nacimiento fue en el año 1996 y justamente los dos últimos dígitos de su camiseta.

Luis Abram no arrancó como titular en Sporting Cristal

Mucho se especuló en los días previos al cotejo frente al conjunto arequipeño sobre la presencia de Abram con Sporting Cristal, sobre todo porque otro de los fichajes bajopontinos en defensa, Miguel Araujo, se encuentra lesionado de la muñeca. Finalmente, el zaguero central no tomó el puesto de titular y quedó en el banco de suplentes como alternativa para ingresar a la cancha.

Luis Abram está en la banca de suplentes de Sporting Cristal en el partido ante Melgar. Foto: Sporting Cristal

¿Por cuántos años firmó Luis Abram con Sporting Cristal?

De acuerdo a lo revelado por la propia institución de La Florida, Luis Abram y el elenco celeste firmaron un vínculo contractual que los une por las próximas dos temporadas, es decir que el acuerdo será hasta mediados de 2028.