El cuarto refuerzo que anunciará Sporting Cristal para luchar por el Clausura: “Es…”

La Liga 1 2025 continúa con el Torneo Clausura y Sporting Cristal no baja los brazos en su objetivo de conquistar el título, por ello, priorizó el mercado de pases con tres importantes elementos de experiencia en la selección peruana como Miguel Araujo, Luis Abram y Cristian Benavente. Para sorpresa de los hinchas, se sumará uno más.

PUEDES VER: Refuerzo que llega de la selección peruana viaja a Ayacucho con Alianza tras estampar su firma

El club rimense es consciente que para lograr los resultados necesita de destacados jugadores en la cancha con quienes pueda mantenerse por el camino del triunfo. Cabe mencionar que el conjunto celeste inició con pie derecho esta segunda parte del año y se apoya en sus nuevas incorporaciones.

Sporting Cristal y un nuevo refuerzo en pleno Torneo Clausura

Durante la conferencia de prensa realizada este viernes en el que se presentó a Luis Abram y Cristian Benavente, el director deportivo del club, Julio César Uribe respondió diversas preguntas a los medios de comunicación. Cabe mencionar que se anticipó la llegada de un cuarto refuerzo antes del cierre del mercado de fichajes.

(Video: Cristal TV)

“La fecha límite es el 18 de agosto, ustedes saben que es algo muy difícil de comprender de parte del hincha, los tiempos, las negociaciones no son sencillas, uno ya aprendió el tiempo que demanda y las formas, entonces por eso le agradezco al hincha la paciencia de entender las tratativas, eso es muy importante, así que a partir de lo que viene esperamos que sean mejores sorpresas”, explicó el ‘Diamante’.

Vale precisar que se trataría de un atacante extranjero con el que buscan reforzar esta zona tras la partida de Martín Cauteruccio a Bolívar en pleno desarrollo del campeonato.