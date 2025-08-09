Cristian Benavente asegura que Sporting Cristal es como estar en Europa: "Es el..."

El mercado de fichajes en el fútbol peruano sigue causando sorpresas y en esta ocasión Sporting Cristal dio la hora contratando a Cristian Benavente, jugador formado en el Real Madrid de España. En ese sentido, el ex Alianza Lima rompió su silencio tras regresar a la Liga 1 y generó muchos comentarios al asegurar que en el Rímac se siente como en Europa

PUEDES VER: Alianza Lima recibió tres puntos más y superó a Sporting Cristal en la tabla de posiciones

Como todos sabemos, cuando un deportista llega a una nueva institución trata de brindar sus mejores palabras para congraciar con los aficionados, pero en esta ocasión la declaración del 'Chaval' causó mucha sorpresa por la enorme comparación que hizo y también porque sustento muy bien su afirmación. Según el nacido en España, los celestes son mejores que sus rivales peruanos en un punto clave.

"Es el equipo con mejor organización en el fútbol peruano. Sus instalaciones son algo muy similar a lo que viví en Europa", precisó Cristian Benavente para las cámaras de L1 MAX, generando así mucha sorpresa en todos los hinchas nacionales. Lo cierto es que de esta forma el ex Alianza Lima firmó su regreso a la Liga 1 y luchará por salir campeón del Torneo Clausura 2025.

Cristian Benavente reveló por qué firmó por Sporting Cristal

El popular 'Chaval' dio a conocer que no fue difícil tomar la decisión de estampar su firma en Sporting Cristal debido a que se trata de un equipo sumamente reconocido. "Inicialmente quería mantenerme en el fútbol europeo, pero cuando te llega una propuesta de un club gigante, es fácil alinear las cosas y es un honor venir aquí", precisó el futbolista salido del Real Madrid.

¿Cuál es el valor de Cristian Benavente?

Actualmente, Cristian Benavente tiene un valor de 250 mil euros en el mercado de transferencias y es uno de los precios más bajos de toda su carrera profesional, sobre todo si lo comparamos con los 5.50 millones de euros que llegó a costar cuando se encontraba jugando en el Charleroi de la Jupiler Pro League de Bélgica.