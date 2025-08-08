¿Quién es y cómo juega Daniel Amorim, el delantero brasileño que suena para llegar a Cristal?

Sporting Cristal confirmó la vuelta del defensa Luis Abram para luchar por el título del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. No obstante, en tienda celeste todavía siguen priorizando la llegada de un nuevo delantero del extranjero, y en las últimas horas viene sonando con fuerza en La Florida el nombre del brasileño Daniel Amorim.

En la reciente edición del programa 'De Fútbol Se Habla Así' de DSports, la periodista Talía Azcárate, indicó que el atacante de Operário-PR sería una de las posibles opciones que maneja el cuadro bajopontino en reemplazo del uruguayo Martín Cauteruccio.

Daniel Amorim estaría en carpeta de Sporting Cristal

"Me hablaban de un Amorim, hoy de la Serie B. Un jugador bastante alto 1.91, categoría 89, tiene 35 años", precisó la comunicadora. Bajo esa premisa, a continuación, te contamos a qué clubes ha defendido el delantero, sus estadísticas, y cómo juega.

¿Quién es Daniel Amorim y cuál es su trayectoria profesional?

Daniel Amorim es un destacado delantero centro que posee una extensa trayectoria profesional en clubes de Brasil. Tal es el caso de Marília-SP, Avaí FC, Vasco da Gama, Vila Nova FC, Cuiabá-MT, Operário-PR, entre otros elencos de su natal país. Esta temporada disputó un total de 27 encuentros, de los cuales, registra 11 anotaciones y 2 asistencias. En 20 de ellos jugó como titular.

¿Cómo juega Daniel Amorim?

Amorim tiene como fortaleza el juego aéreo y se caracteriza por su versatilidad en ofensiva. Como '9' neto destaca en el uno contra uno, además es un atacante con fuerza y olfato goleador.

(Video: JR Sports Marketing)

¿En cuánto se cotiza Daniel Amorim?

Transfermarkt, portal especializado en la venta de futbolistas a nivel mundial señala que actualmente el delantero brasileño Daniel Amorim está tasado en 50 mil euros en el mercado de pases. Su valor más alto (250 mil euros) lo alcanzó en el 2021 con Vasco da Gama.