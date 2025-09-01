Partidos Eliminatorias Conmebol 2026: programación, hora y canal de transmisión de la fecha 17

Este jueves 4 de septiembre se disputará la penúltima fecha de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. En esta jornada, Perú enfrenta a Uruguay en Montevideo en busca del milagro. A su vez, Chile visitará a Brasil, mientras que Venezuela se mide contra Argentina. Para ello, aquí te dejamos la programación completa junto a los horarios y canales de transmisión de cada partidos.

PUEDES VER: Canal confirmado para ver Colombia vs Bolivia por Eliminatorias Conmebol 2026

Partidos Eliminatorias 2026: programación

Jueves 4 de septiembre

6:30 p. m. Paraguay vs Ecuador

Canal: Movistar Eventos 2 (011/711 HD)

6:30 p. m. Argentina vs Venezuela

Canal: GOLPERÚ (014/714 HD)

6:30 p. m. Uruguay vs Perú

Canal: Movistar Deportes (003/703 HD)

6:30 p. m. Colombia vs Bolivia

Canal: Movistar Eventos 1 (001/701 HD)

7:30 p. m. Brasil vs Chile

Canal: Movistar Deportes (YouTube) y Latina TV (002 / 702)

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Conmebol 2026

EQUIPOS PJ DG PUNTOS ARGENTINA 16 19 35 ECUADOR 16 8 25 BRASIL 16 5 25 URUGUAY 16 7 24 PARAGUAY 16 3 24 COLOMBIA 16 4 22 VENEZUELA 16 -4 18 BOLIVIA 16 -16 17 PERÚ 16 -11 12 CHILE 16 -15 10

¿Qué equipos clasifican por Conmebol al Mundial 2026?

De acuerdo a las reglas de la FIFA, por CONMEBOL (Sudamérica) son seis las selecciones que clasificarán de forma directa + 1 para la repesca mundial. En este caso y de momento los equipos que jugarán el Mundial por Conmebol son: