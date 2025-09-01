0

Partidos Eliminatorias Conmebol 2026: programación, hora y canal de transmisión de la fecha 17

Programación de la jornada 17 de las Eliminatorias Conmebol, el cual se definirán los 6 clasificados al Mundial 2026 y la selección que jugará el repechaje.

Programación completa de los partidos de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas
Programación completa de los partidos de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas | FOTO: LIBERO
Este jueves 4 de septiembre se disputará la penúltima fecha de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. En esta jornada, Perú enfrenta a Uruguay en Montevideo en busca del milagro. A su vez, Chile visitará a Brasil, mientras que Venezuela se mide contra Argentina. Para ello, aquí te dejamos la programación completa junto a los horarios y canales de transmisión de cada partidos.

Colombia y Bolivia juegan por las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Partidos Eliminatorias 2026: programación

Jueves 4 de septiembre

  • 6:30 p. m. Paraguay vs Ecuador
  • Canal: Movistar Eventos 2 (011/711 HD)
  • 6:30 p. m. Argentina vs Venezuela
  • Canal: GOLPERÚ (014/714 HD)
  • 6:30 p. m. Uruguay vs Perú
  • Canal: Movistar Deportes (003/703 HD)
  • 6:30 p. m. Colombia vs Bolivia
  • Canal: Movistar Eventos 1 (001/701 HD)
  • 7:30 p. m. Brasil vs Chile
  • Canal: Movistar Deportes (YouTube) y Latina TV (002 / 702)

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Conmebol 2026

EQUIPOSPJDGPUNTOS
ARGENTINA161935
ECUADOR16825
BRASIL16525
URUGUAY16724
PARAGUAY16324
COLOMBIA16422
VENEZUELA16-418
BOLIVIA16-1617
PERÚ16-1112
CHILE16-1510

¿Qué equipos clasifican por Conmebol al Mundial 2026?

De acuerdo a las reglas de la FIFA, por CONMEBOL (Sudamérica) son seis las selecciones que clasificarán de forma directa + 1 para la repesca mundial. En este caso y de momento los equipos que jugarán el Mundial por Conmebol son:

    1. Argentina
    2. Ecuador
    3. Brasil
    4. Uruguay
    5. Paraguay
    6. Colombia
    7. Venezuela (repechaje)

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

