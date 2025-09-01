- Hoy:
- Partidos de hoy
- Erick Noriega
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Partidos Eliminatorias Conmebol 2026: programación, hora y canal de transmisión de la fecha 17
Programación de la jornada 17 de las Eliminatorias Conmebol, el cual se definirán los 6 clasificados al Mundial 2026 y la selección que jugará el repechaje.
Este jueves 4 de septiembre se disputará la penúltima fecha de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. En esta jornada, Perú enfrenta a Uruguay en Montevideo en busca del milagro. A su vez, Chile visitará a Brasil, mientras que Venezuela se mide contra Argentina. Para ello, aquí te dejamos la programación completa junto a los horarios y canales de transmisión de cada partidos.
Partidos Eliminatorias 2026: programación
Jueves 4 de septiembre
- 6:30 p. m. Paraguay vs Ecuador
- Canal: Movistar Eventos 2 (011/711 HD)
- 6:30 p. m. Argentina vs Venezuela
- Canal: GOLPERÚ (014/714 HD)
- 6:30 p. m. Uruguay vs Perú
- Canal: Movistar Deportes (003/703 HD)
- 6:30 p. m. Colombia vs Bolivia
- Canal: Movistar Eventos 1 (001/701 HD)
- 7:30 p. m. Brasil vs Chile
- Canal: Movistar Deportes (YouTube) y Latina TV (002 / 702)
Tabla de posiciones de las Eliminatorias Conmebol 2026
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|ARGENTINA
|16
|19
|35
|ECUADOR
|16
|8
|25
|BRASIL
|16
|5
|25
|URUGUAY
|16
|7
|24
|PARAGUAY
|16
|3
|24
|COLOMBIA
|16
|4
|22
|VENEZUELA
|16
|-4
|18
|BOLIVIA
|16
|-16
|17
|PERÚ
|16
|-11
|12
|CHILE
|16
|-15
|10
¿Qué equipos clasifican por Conmebol al Mundial 2026?
De acuerdo a las reglas de la FIFA, por CONMEBOL (Sudamérica) son seis las selecciones que clasificarán de forma directa + 1 para la repesca mundial. En este caso y de momento los equipos que jugarán el Mundial por Conmebol son:
- Argentina
- Ecuador
- Brasil
- Uruguay
- Paraguay
- Colombia
- Venezuela (repechaje)
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00