¿A qué hora juega Perú vs Uruguay por la fecha 17 de Eliminatorias Sudamericanas 2026?

Perú vs Uruguay se medirán cara a cara en el partido por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, este jueves 4 de septiembre desde las 6.30 p. m. en el horario peruano y a las 8.30p. m. en el uruguayo. El enfrentamiento que tendrá por escenario el Estadio Centenario de Montevideo y la transmisión estará a cargo de AUF TV, América TVGO y ATV.

¿A qué hora juega Perú vs Uruguay por Eliminatorias?

El duelo que protagonizará la selección peruana ante Uruguay está programado para este jueves 4 de septiembre desde las 6.30 p. m. en el horario peruano y a las 8.30 p. m. en el uruguayo.

Perú, Colombia, Ecuador: 6.30 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 7.30 p. m.

Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 8.30 p. m.

México: 5.30 p. m.

Estados Unidos - Costa Este (Nueva York, Washington, Miami): 7.30 p. m.

Estados Unidos - Costa Oeste (Los Ángeles): 5.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (viernes 5)

Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026

Este enfrentamiento representa para Perú la última posibilidad de luchar por un cupo en el repechaje y mantener viva la esperanza de llegar a la próxima Copa del Mundo 2026. El equipo dirigido por Óscar Ibáñez sabe que no tiene margen de error y deberá jugar con intensidad para intentar sorprender en Montevideo.

Perú vs Uruguay se enfrentan por Eliminatorias.

En cambio, para Uruguay es la ocasión de sellar de manera anticipada su clasificación al Mundial, un objetivo que quieren alcanzar frente a su gente. Con el aliento de su hinchada y el gran momento de varias de sus figuras, los charrúas buscarán imponer su jerarquía para confirmar su presencia en la cita máxima del 2026.

Perú vs Uruguay: posibles alineaciones

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; Kenyi Cabrera, Andy Polo y Luis Ramos.

Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Manuel Ugarte, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur; Facundo Pellistri, Federicio Viñas y Brian Rodríguez.