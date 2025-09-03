- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Erick Noriega
- Piero Quispe
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Tabla de posiciones Eliminatorias sudamericanas 2026: cómo está la clasificación de la fecha 17
Así está la tabla de posiciones de las Eliminatorias para el Mundial 2026. En esta fecha 17 se definen los últimos clasificados directos y el repechaje.
Las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se encuentran en la recta final. Para ello, aquí te dejamos la tabla de posiciones actualizada con todos los resultados de la jornada 17, ya que se estará confirmando los seis equipos que van de forma directa al Mundial y la selección que disputará el repechaje.
Tabla posiciones de las Eliminatorias Conmebol 2026
Así está la clasificación con todos los resultados de la fecha 17 de las clasificatorias:
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|ARGENTINA
|16
|19
|35
|ECUADOR
|16
|8
|25
|BRASIL
|16
|5
|25
|URUGUAY
|16
|7
|24
|PARAGUAY
|16
|3
|24
|COLOMBIA
|16
|4
|22
|VENEZUELA
|16
|-4
|18
|BOLIVIA
|16
|-16
|17
|PERÚ
|16
|-11
|12
|CHILE
|16
|-15
|10
Equipos que van al Mundial 2026 por Conmebol
- Los primeros 6 equipos clasifican directamente al Mundial 2026.
- El 7.º lugar (Venezuela) accede al repechaje intercontinental.
- Perú y Chile están prácticamente eliminados, aunque Perú aún tiene una mínima chance matemática.
Partidos Eliminatorias 2026:
Jueves 4 de septiembre se disputará la jornada 17 de las clasificatorias sudamericanas:
- 6:30 p. m. Paraguay vs Ecuador
- Canal: Movistar Eventos 2 (011/711 HD)
- 6:30 p. m. Argentina vs Venezuela
- Canal: GOLPERÚ (014/714 HD)
- 6:30 p. m. Uruguay vs Perú
- Canal: Movistar Deportes (003/703 HD)
- 6:30 p. m. Colombia vs Bolivia
- Canal: Movistar Eventos 1 (001/701 HD)
- 7:30 p. m. Brasil vs Chile
- Canal: Movistar Deportes (YouTube) y Latina TV (002 / 702)
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00