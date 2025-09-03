Tabla de posiciones Eliminatorias sudamericanas 2026: cómo está la clasificación de la fecha 17

Las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se encuentran en la recta final. Para ello, aquí te dejamos la tabla de posiciones actualizada con todos los resultados de la jornada 17, ya que se estará confirmando los seis equipos que van de forma directa al Mundial y la selección que disputará el repechaje.

Tabla posiciones de las Eliminatorias Conmebol 2026

Así está la clasificación con todos los resultados de la fecha 17 de las clasificatorias:

EQUIPOS PJ DG PUNTOS ARGENTINA 16 19 35 ECUADOR 16 8 25 BRASIL 16 5 25 URUGUAY 16 7 24 PARAGUAY 16 3 24 COLOMBIA 16 4 22 VENEZUELA 16 -4 18 BOLIVIA 16 -16 17 PERÚ 16 -11 12 CHILE 16 -15 10

Equipos que van al Mundial 2026 por Conmebol

Los primeros 6 equipos clasifican directamente al Mundial 2026.

El 7.º lugar (Venezuela) accede al repechaje intercontinental.

Perú y Chile están prácticamente eliminados, aunque Perú aún tiene una mínima chance matemática.

Partidos Eliminatorias 2026:

Jueves 4 de septiembre se disputará la jornada 17 de las clasificatorias sudamericanas:

6:30 p. m. Paraguay vs Ecuador

Canal: Movistar Eventos 2 (011/711 HD)

6:30 p. m. Argentina vs Venezuela

Canal: GOLPERÚ (014/714 HD)

6:30 p. m. Uruguay vs Perú

Canal: Movistar Deportes (003/703 HD)

6:30 p. m. Colombia vs Bolivia

Canal: Movistar Eventos 1 (001/701 HD)