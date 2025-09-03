0

Tabla de posiciones Eliminatorias sudamericanas 2026: cómo está la clasificación de la fecha 17

Así está la tabla de posiciones de las Eliminatorias para el Mundial 2026. En esta fecha 17 se definen los últimos clasificados directos y el repechaje.

Sandra Morales
Así va la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas con la fecha 17 en juego
Así va la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas con la fecha 17 en juego | FOTO: LIBERO
COMPARTIR

Las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se encuentran en la recta final. Para ello, aquí te dejamos la tabla de posiciones actualizada con todos los resultados de la jornada 17, ya que se estará confirmando los seis equipos que van de forma directa al Mundial y la selección que disputará el repechaje.

Colombia vs. Bolivia chocan este jueves por la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas 2026.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias 2026?

Tabla posiciones de las Eliminatorias Conmebol 2026

Así está la clasificación con todos los resultados de la fecha 17 de las clasificatorias:

EQUIPOSPJDGPUNTOS
ARGENTINA161935
ECUADOR16825
BRASIL16525
URUGUAY16724
PARAGUAY16324
COLOMBIA16422
VENEZUELA16-418
BOLIVIA16-1617
PERÚ16-1112
CHILE16-1510

Equipos que van al Mundial 2026 por Conmebol

  • Los primeros 6 equipos clasifican directamente al Mundial 2026.
  • El 7.º lugar (Venezuela) accede al repechaje intercontinental.
  • Perú y Chile están prácticamente eliminados, aunque Perú aún tiene una mínima chance matemática.

Partidos Eliminatorias 2026:

Jueves 4 de septiembre se disputará la jornada 17 de las clasificatorias sudamericanas:

  • 6:30 p. m. Paraguay vs Ecuador
  • Canal: Movistar Eventos 2 (011/711 HD)
  • 6:30 p. m. Argentina vs Venezuela
  • Canal: GOLPERÚ (014/714 HD)
  • 6:30 p. m. Uruguay vs Perú
  • Canal: Movistar Deportes (003/703 HD)
  • 6:30 p. m. Colombia vs Bolivia
  • Canal: Movistar Eventos 1 (001/701 HD)
  • 7:30 p. m. Brasil vs Chile
  • Canal: Movistar Deportes (YouTube) y Latina TV (002 / 702)

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

Lo más visto

  1. Ex DT de la U de Chile lanza fuerte mensaje sobre Alianza Lima: "Siguen siendo unos..."

  2. ¡Golpe a Bielsa! Con Darwin Núñez, Uruguay y sus 5 bajas de jerarquía ante Perú por Eliminatorias

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano