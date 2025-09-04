Así reaccionó la prensa chilena tras goleada a Perú que lo dejó sin Mundial: "Ya no les alcanza..."

La selección peruana quedó fuera del camino hacia el Mundial 2026 tras caer 3-0 ante Uruguay por Eliminatorias. De esta manera, la Bicolor se suma a Chile como las primeras escuadras del continente en decirle adiós al certamen FIFA, por lo que la prensa sureña no dudó en pronunciarse en sus respectivos artículos.

"Una selección que también marcó tres tanto y ganó, fue Uruguay en su último partido de casa, donde recibió a Perú y lo dejó sin Mundial, puesto que con la diferencia de cinco puntos ante Bolivia, ya no les alcanza para estar en repechaje", escribió TNT Sports Chile.

TNT Sports Chile se refirió a la eliminación de Perú en el Mundial.

Noticia en desarrollo...