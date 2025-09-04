0
EN VIVO
Tabla Eliminatorias Mundial 2026 Sudamérica: resultados y posiciones

Así reaccionó la prensa chilena tras goleada a Perú que lo dejó sin Mundial: "Ya no les alcanza..."

Desde Chile, no callaron al ver cómo Uruguay goleó sin piedad a Perú para dejarlo fuera del Mundial 2026. La prensa sureña no dudó en pronunciarse.

Diego Medina
Prensa chilena no calló ante eliminación de Perú en el Mundial 2026.
Prensa chilena no calló ante eliminación de Perú en el Mundial 2026. | Foto: AFP
COMPARTIR

La selección peruana quedó fuera del camino hacia el Mundial 2026 tras caer 3-0 ante Uruguay por Eliminatorias. De esta manera, la Bicolor se suma a Chile como las primeras escuadras del continente en decirle adiós al certamen FIFA, por lo que la prensa sureña no dudó en pronunciarse en sus respectivos artículos.

Óscar Ibáñez y un duro mensaje tras el Perú vs Uruguay.

PUEDES VER: Óscar Ibáñez dejó duro mensaje tras eliminación de Perú ante Uruguay: "Agradecerle a…"

"Una selección que también marcó tres tanto y ganó, fue Uruguay en su último partido de casa, donde recibió a Perú y lo dejó sin Mundial, puesto que con la diferencia de cinco puntos ante Bolivia, ya no les alcanza para estar en repechaje", escribió TNT Sports Chile.

TNT Sports Chile se refirió a la eliminación de Perú en el Mundial.

Noticia en desarrollo...

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. ¡Desconsolado! La triste reacción de Luis Advíncula al quedar fuera del Mundial 2026 - VIDEO

  2. Alianza Lima sumará a ex Universitario para pelear el título del Clausura 2025: "Proyecta..."

  3. Yoshimar Yotún sorprendió con revelación tras perder ante Uruguay: "Tranquilos porque..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano