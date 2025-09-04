Rebagliati dio fuerte comentario sobre Luis Ramos tras rendimiento en el Perú vs Uruguay: "Le cuesta..."

La selección peruana quedó sin opciones de clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras caer 3 a 0 contra el combinado uruguayo y hubieron distintos jugadores que fueron criticados por su bajo rendimiento durante los 90 minutos. Es por eso que, después de la trasmisión del partido, Diego Rebagliati dio un firme comentario sobre Luis Ramos, delantero de la bicolor.

Diego Rebagliati dio fuerte mensaje sobre Luis Ramos tras Perú vs Uruguay

Rebagliati fue consultado por su opinión sobre Ramos, el flamante delantero que jugó desde el inicio contra Uruguay, y que muchos hinchas de la selección peruana arremetieron por X (antes Twitter) por no cumplir las expectativas.

"Le cuesta jugar de espalda, fue solidario con el equipo, después hay otra parte en donde tienes que jugar contra dos defensas (Olivera y Cáceres) que no te dejan", afirmó por Movistar Deportes.

Luis Ramos fue catalogado como el reemplazo de Paolo Guerrero tras el anuncio de su retiro de la selección peruana.

Luis Ramos no cumplió las expectativos de los hinchas de la selección peruana

Luis Ramos, previo al duelo contra los dirigidos por Marcelo Bielsa, fue catalogado por muchos fanáticos como el reemplazo de Paolo Guerrero, quien anunció su retiro de la bicolor. Sin embargo, su rendimiento en esta penúltima fecha ha dejado comentarios negativos.

Según el periodista Diego Medina en el 1x1 de la selección peruana contra Uruguay, Ramos tiene una calificación de 5.5 sobre 10. Esto, debido a que no logró ser el 9 que los hinchas tanto anhelan.

Su calificación se basa también en los nulos remates que pudo generar durante los 90 minutos, además de no ganar balones aéreos. Pese a su gran momento en América de Cali no logró lo mismo con la bicolor.