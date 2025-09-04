0
Tabla Eliminatorias Mundial 2026 Sudamérica: resultados y posiciones

¡Desconsolado! La triste reacción de Luis Advíncula al quedar fuera del Mundial 2026 - VIDEO

Luis Advíncula protagonizó un duro momento al finalizar el partido ante Uruguay con quien perdieron 3-0 por las Eliminatorias y perdieron toda esperanza.

Erickson Acuña
Luis Advíncula fue captado en un emotivo momento tras el Perú vs Uruguay.
Luis Advíncula fue captado en un emotivo momento tras el Perú vs Uruguay. | Así es el Fútbol | Composición: Líbero
Perú y Uruguay se enfrentaron por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026, dejando a la Blanquirroja sin ninguna posibilidad de clasificar a la Copa del Mundo. Como era de esperarse, esta eliminación generó diversas reacciones en los hinchas y los propios futbolistas como fue el caso de Luis Advíncula.

Óscar Ibáñez y un duro mensaje tras el Perú vs Uruguay.

PUEDES VER: Óscar Ibáñez dejó duro mensaje tras eliminación de Perú ante Uruguay: "Agradecerle a..."

Y es que la Blanquirroja tenía una mínima chance de lograr el objetivo si lograba superar a sus rivales en esta última fecha doble; sin embargo, no pudo imponerse ante la ‘Celeste’ que hizo respetar su localía con goles de Rodrigo Aguirre, Giorgian De Arrascaeta y Federico Viñas.

Luis Advíncula el triste momento tras el Perú vs Uruguay

De acuerdo a un video grabado desde una de las tribunas del estadio Centenario de Montevideo, Luis Advíncula es captado protagonizando un triste momento luego del pitazo final del árbitro. La escena se registró cuando todos los jugadores de la Bicolor abandonaban el campo.

(Video: Así es el Fútbol)

La desazón y tristeza se notaban en varios de los futbolistas de la selección peruana, pues no pudieron darle una alegría al país por segunda vez consecutiva. Luego de recibir un abrazo de su compañero, el popular ‘Rayo’ se tocó el rostro lamentando el duro resultado mientras se dirigía a los camerinos.

Próximo partido de la selección peruana en las Eliminatorias 2026

Luego del partido contra Uruguay en condición de visita, la selección peruana enfrentará a Paraguay en Lima en el cierre de las Eliminatorias 2026, el próximo martes 9 de septiembre.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

