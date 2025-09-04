Óscar Ibáñez dejó duro mensaje tras eliminación de Perú ante Uruguay: "Agradecerle a..."

La selección peruana perdió 3-0 ante su similar de Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026 y le dijo adiós al sueño mundialista. Tras el pitazo final en el estadio Centenario, el entrenador de la Blanquirroja, Óscar Ibáñez se pronunció en conferencia de prensa.

Vale mencionar que la Blanquirroja necesitaba ganar 6 puntos en esta fecha doble de septiembre y esperar resultados favorables en otros partidos; sin embargo, no pudieron ante el poderío del equipo dirigido por Marcelo Bielsa, quien sí logró el objetivo de clasificar a la Copa del Mundo. Con esta derrota se despedirán en casa ante Paraguay.

¿Qué dijo Óscar Ibáñez tras la derrota de Perú ante Uruguay?

“Perdimos por un margen de error importante. Si tengo que decir algo es agradecer a los jugadores por el esfuerzo que hicieron, no bajaron los brazos. Duele perder… por el esfuerzo que hicieron, porque intentaron, pero hoy el rival nos superó en gran parte del partido”, dijo el estratega peruano.

En esa línea, el estratega nacional analizó el juego de la ‘Celeste’, resaltando que fue el único rival que los convirtió desde que su comando técnico asumió el cargo en reemplazo de Jorge Fossati.

“Un dolor grande, teníamos muchas expectativas en el partido, teníamos una la chance, lamentablemente lo perdimos, 45 no fueron buenos. Nos apresuramos cuando teníamos la pelota en el campo rival. Nos atacaban muy rápido, nos costó salir, y el segundo tiempo tratamos de tener más la pelota, pero bueno… el rival nos superó”, agregó.

Próximo partido de la selección peruana en las Eliminatorias 2026

Luego del partido contra Uruguay en condición de visita, la selección peruana enfrentará a Paraguay en Lima en el cierre de las Eliminatorias 2026, el próximo martes 9 de septiembre.