Tabla Eliminatorias Mundial 2026 Sudamérica: resultados y posiciones

¿Perú con nuevo técnico? Jean Ferrari dio categórico mensaje tras eliminación: "Hay..."

Jean Ferrari, director general de la FPF, se pronunció sobre el futuro del comando técnico de Óscar Ibáñez tras la derrota ante Uruguay por Eliminatorias.

Erickson Acuña
Jean Ferrari dejó un rotundo mensaje sobre la selección peruana.
Perú perdió ante Uruguay y sepultó toda chance que quedaba para lograr un cupo al repechaje con la ilusión de clasificar a la Copa del Mundo. Tras el pitazo final en el estadio Centenario de Montevideo, el director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari, se pronunció.

Luis Advíncula fue captado en un emotivo momento tras el Perú vs Uruguay.

PUEDES VER: ¡Desconsolado! La triste reacción de Luis Advíncula al quedar fuera del Mundial 2026 - VIDEO

El exadministrador de Universitario de Deportes viajó a Montevideo con la delegación de la Blanquirroja y los medios de comunicación no dudaron en consultarle sobre la situación del combinado patrio, así como lo que pasará con el comando técnico liderado por Óscar Ibáñez.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre la selección de Óscar Ibáñez?

“Hay amistosos, yo no puedo adelantar una opinión hoy con referencia a la continuidad del comando técnico porque lo dije desde un inicio: hay que esperar que termine el proceso, y el proceso termina el día martes (9 de septiembre)”, respondió Jean Ferrari al ser consultado sobre si Óscar Ibáñez está al frente para los próximos amistosos de fin de año.

Próximo partido de la selección peruana en las Eliminatorias 2026

Luego del partido contra Uruguay en condición de visita, la selección peruana enfrentará a Paraguay en Lima en el cierre de las Eliminatorias 2026, el próximo martes 9 de septiembre.

No olvides revisar tu agenda deportiva

