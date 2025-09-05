Carlos Zambrano sorprendió con fuerte mensaje tras no jugar ante Uruguay: "Son decisiones..."

La selección peruana sufrió una dura caída por 3-0 frente a Uruguay en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, resultado que confirmó su eliminación del torneo. Más allá de la derrota, uno de los temas que más llamó la atención fue la suplencia de Carlos Zambrano. Tras el encuentro, el defensor no dudó en pronunciarse con un mensaje contundente sobre la decisión de quedar fuera del once titular.

El 'Kaiser' había demostrado que era una de las piezas más importantes en la zaga de la ‘Bicolor’ durante las Eliminatorias, destacando por su experiencia y seguridad defensiva. Sin embargo, Óscar Ibáñez sorprendió al dejarlo en el banco frente a Uruguay. En su lugar alineó a Luis Abram, quien cumplió, pero no brindó la solidez habitual de Zambrano.

Carlos Zambrano opinó sobre su suplencia ante Uruguay

En ese contexto, Zambrano fue uno de los jugadores más buscados en la zona mixta y la prensa no tardó en consultarle por las razones que lo llevaron a quedarse en el banquillo. Al respecto, el zaguero dejó en claro que se trató netamente de una decisión técnica, pues no se encontraba con molestias físicas.

"Yo hablé con Óscar (Ibáñez), el permiso fue para unos chequeos médicos que tenia pactado hace mucho tiempo. Yo estaba en óptimas condiciones, pero son decisiones del entrenador, que las toma por el bien del grupo y uno debe aceptarlas. Al final, yo tenía las ganas de jugar, pero son cosas que pasan y, si me toca estar en la banca, no hay problema", expresó.

Video: Movistar Deportes

La selección peruana sumó una de sus peores rachas

Una vez finalizó el encuentro, el portal estadístico 'Son Datos No Opiniones' reveló que la 'Blanquirroja' adquirió una de sus peores estadísticas en toda su historia: se convirtió en la única delegación que no consiguió un triunfo ni un gol de visita en todo el proceso de una Eliminatorias Conmebol.

"Récord histórico. Desde que se juega el formato todos contra todos, Perú se ha convertido en la primera y única selección que no ha podido anotar ningún gol de visita en un proceso de eliminatorias Conmebol", publicó el portal en su cuenta de 'X'.