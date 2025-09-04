MisterChip y su inesperado mensaje tras la eliminación de la Blanquirroja: "Perú con..."

Las selecciones de Perú y Uruguay se enfrentaron por la penúltima fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026 en la ciudad de Montevideo, siendo un partido de descarte para la Blanquirroja por su situación en la tabla de posiciones. Como era de esperarse, MisterChip estuvo atento a este compromiso y se pronunció.

Vale mencionar que al igual que las competencias en Europa, el famoso estadístico español sigue con atención las Clasificatorias Sudamericanas, por lo que no dudó en referirse al encuentro del equipo dirigido por Óscar Ibáñez. Un mensaje que publicó tras el pitazo final del árbitro en el estadio Centenario.

¿Qué dijo MisterChip sobre Perú vs Uruguay en Montevideo?

“Perú con solo 6 goles anotados en 17 partidos es, tras Chile, la segunda selección sudamericana que queda eliminada. Sólo Paraguay marcó menos goles (5) que Perú en una serie de 17 partidos seguidos de Eliminatorias sudamericanas”, fue el comentario de MisterChip en su cuenta de X.

La Bicolor necesitaba conseguir 6 puntos en esta fecha doble de septiembre y esperar resultados favorables en otros partidos; sin embargo, no pudieron ante los dirigidos por Marcelo Bielsa y le dijeron adiós a la Copa del Mundo por segunda vez consecutiva.

Próximo partido de la selección peruana en las Eliminatorias 2026

Luego del partido contra Uruguay en condición de visita, la selección peruana enfrentará a Paraguay en Lima en el cierre de las Eliminatorias 2026, el próximo martes 9 de septiembre.