- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Uruguay vs Perú
- Paraguay vs Ecuador
- Argentina vs Venezuela
- Colombia vs Bolivia
- Brasil vs Chile
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
MisterChip y su inesperado mensaje tras la eliminación de la Blanquirroja: "Perú con..."
El estadístico español, MisterChip, estuvo atento al partido de Perú vs. Uruguay y se pronunció luego que la Blanquirroja quedó fuera del Mundial 2026.
Las selecciones de Perú y Uruguay se enfrentaron por la penúltima fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026 en la ciudad de Montevideo, siendo un partido de descarte para la Blanquirroja por su situación en la tabla de posiciones. Como era de esperarse, MisterChip estuvo atento a este compromiso y se pronunció.
PUEDES VER: ¡Desconsolado! La triste reacción de Luis Advíncula al quedar fuera del Mundial 2026 - VIDEO
Vale mencionar que al igual que las competencias en Europa, el famoso estadístico español sigue con atención las Clasificatorias Sudamericanas, por lo que no dudó en referirse al encuentro del equipo dirigido por Óscar Ibáñez. Un mensaje que publicó tras el pitazo final del árbitro en el estadio Centenario.
¿Qué dijo MisterChip sobre Perú vs Uruguay en Montevideo?
“Perú con solo 6 goles anotados en 17 partidos es, tras Chile, la segunda selección sudamericana que queda eliminada. Sólo Paraguay marcó menos goles (5) que Perú en una serie de 17 partidos seguidos de Eliminatorias sudamericanas”, fue el comentario de MisterChip en su cuenta de X.
La Bicolor necesitaba conseguir 6 puntos en esta fecha doble de septiembre y esperar resultados favorables en otros partidos; sin embargo, no pudieron ante los dirigidos por Marcelo Bielsa y le dijeron adiós a la Copa del Mundo por segunda vez consecutiva.
Próximo partido de la selección peruana en las Eliminatorias 2026
Luego del partido contra Uruguay en condición de visita, la selección peruana enfrentará a Paraguay en Lima en el cierre de las Eliminatorias 2026, el próximo martes 9 de septiembre.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00