Héctor Fértoli quedó rendido ante jugador que firmó hasta 2028 con Alianza: "Gran jugador"

Héctor Fértoli, nuevo jugador de Universitario de Deportes, elogió al futbolista que firmó hasta el 2028 con Alianza Lima de cara a la Liga 1.

Luis Blancas
Universitario de Deportes tiene como nuevo jugador a Héctor Fértoli y en medio de su llegada a Perú para unirse a la pretemporada merengue, fue consultado por Federico Girotti, flamante fichaje de Alianza Lima hasta 2028, y dio un rotundo comentario en donde llena de elogios al delantero íntimo.

Héctor Fértoli quedó rendido y llenó de elogios al nuevo fichaje de Alianza Lima

Fértoli coincidió con Girotti cuando ambos jugaban en Atlético Talleres de Argentina en 2021/2022, y esto no pasó desapercibido por los periodistas que esperaban al volante en el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez.

Ante tal coincidencia, le preguntaron al mediocampista argentino su opinión sobre el delantero que alguna vez fue su compañero de equipo en el club de la Liga Profesional Argentina.

"Aún no hable, pero seguramente lo hará. Es un gran jugador y viene a potenciar la liga, y eso es lo que vale", fueron las palabras de Héctor Fertoli sobre Federico Girotti.

Fértoli, nuevo jugador de Universitario de Deportes, solo tuvo palabras positivas para Girotti, flamante fichaje de Alianza Lima, y dejó en claro que su llegada hará más competitiva la Liga 1.

Héctor Fértoli es nuevo jugador de Universitario

Después de llegar a un acuerdo de préstamo con Racing de Avellaneda, Héctor Fértoli fue anunciado oficialmente por Universitario de Deportes como su nuevo volante para toda la temporada 2026 de cara a la Liga 1.

Federico Girotti es delantero de Alianza Lima

Alianza Lima pagó a CA Talleres de Córdoba alrededor de 1,6 millones de dólares por el 50% del pase de Federico Girotti, llegando a un acuerdo por los próximos 3 años, es decir, hasta fines de 2028.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

