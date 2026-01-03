0
Universitario toma firme decisión sobre futuro de César Inga tras oferta formal de Kansas City

Sporting Kansas City de la MLS quiere el pase de César Inga, por lo que Universitario tomó conocimiento de ello y tomó firme medida en este mercado de pases.

Diego Medina
César Inga tiene contrato vigente con Universitario.
César Inga tiene contrato vigente con Universitario. | Foto: X Universitario
Uno de los jugadores que comienza a ser noticia en este mercado de pases 2026 es César Inga. El lateral de Universitario de Deportes hizo una gran campaña con los cremas en el 2025, por lo que clubes han puesto la mirada en el seleccionado de 23 años. Justamente, el plantel que toma seriedad en busca de ficharlo es el Sporting Kansas City de la MLS.

Universitario toma decisión tras oferta de Sporting Kansas City por César Inga

A fines del 2025, el periodista Gabriel Pacheco reveló que Sporting Kansas City de la MLS estaba interesado en el fichaje de César Inga. El cuadro norteamericano iba a seguir al pie de la letra todos los detalles del posible traspaso del lateral izquierdo para el 2026.

"Kansas City tiene interés en contratar a César Inga. El club de la MLS ha mostrado interés en el futbolista de Universitario de Deportes y viene siguiendo de cerca su situación. Por ahora no existe una oferta formal, pero el nombre de César Inga está en carpeta y podría haber movimientos en los próximos días", informó.

César Inga, Universitario

César Inga fue campeón con Universitario el 2025.

Días posteriores, se reveló que ya existe una oferta formal de Sporting Kansas City por César Inga. Ante ello, Universitario de Deportes tomó la firme medida de expresar su disconformidad con lo presentado por el elenco de la MLS. Sin embargo, el periodista Mauricio Loret de Mola apunta a que el cuadro internacional puede evaluar optar por una mejor oferta que genera atracción a la directiva crema.

"Siguiendo la información. Entiendo que ya existe oferta formal de Kansas City por César Inga. No es del agrado de la U, así que asumo entrarán en terreno de negociación. Veremos si lanzan mejor propuesta para que Inga salga a la MLS", indicó en su cuenta de 'X'.

¿Cuándo termina el contrato de César Inga con Universitario?

César Inga llegó a Universitario de Deportes a inicios del 2025. La directiva crema le ofreció un contrato hasta diciembre del 2027, el cual fue aceptado por el jugador y que firmó para el gusto de los aficionados. En caso un elenco desee al lateral peruano, deberá pagar el monto de traspaso que exige el elenco crema.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

