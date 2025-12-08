¿Alianza Lima? Luis Ramos muy cerca de confirmar su fichaje por importante club: "Transferido"

Durante el 2025, Luis Ramos fue uno de los futbolistas peruanos que más destaca en el extranjero. Ha marcado 13 goles esta temporada con América de Cali, club que finalmente no comprará su carta pase. Sin embargo, el ariete nacional ya tiene prácticamente cerrado su fichaje a otro club. Todos los detalles a continuación.

De acuerdo a la información de Gustavo Peralta, el artillero de 25 años está a punto de cerrar su incorporación a un equipo de la MLS para la campaña 2026. En breve puede confirmarse esta importante operación.

"El delantero Luis Ramos está muy cerca de ser transferido a un club de la MLS. En las próximas horas podría concretarse todo, pues ya se encuentran en la etapa documentaria", dijo el periodista deportiva a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Luis Ramos es habitual convocado a la selección peruana.

Recordemos que el pase de Luis Ramos pertenece todavía a Cusco FC y es el equipo que se verá beneficiado económicamente con la próxima transferencia del también artillero de la selección peruana.

¿Luis Ramos interesa en Alianza Lima?

Según reveló Michel Succar el último domingo en su programa 'Mano a Mano', Alianza Lima también estaba tras los pasos de Luis Ramos e incluso ya se habían iniciado los contactos, pero finalmente un inminente fichaje por club de la MLS descartaría su llegada a Matute.

Luis Ramos: valor en el mercado

De acuerdo a la última actualización del portal especializado Transfermarkt, Luis Ramos tiene una cotización en el mercado de fichajes de 900 mil euros, siendo este su valor máximo a la fecha.