Es una de la cartas de gol que tiene Perú en el extranjero y se sabía que su futuro era de gran preocupación pensando en la Selección Peruana. Luis Ramos cumplió de gran manera en su primera temporada en el exterior, se terminó ganando el cariño de la hinchada de América de Cali y por su nivel le están lloviendo ofertas. Y si bien el equipo colombiano tiene la prioridad, el aún jugador de Cusco FC no seguiría para la temporada 2026.

"Es muy probable que Luis Ramos no continúe en América de Cali, luego de no llegar a un acuerdo económico. El entorno del delantero ya analiza propuestas de varios equipos, debido al buen rendimiento que mostró en Colombia", informó el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de X. A pesar del deseo del peruano de seguir en su club, parece que ya sabe que cambiará de camiseta.

América de Cali y Luis Ramos no llegaron a un acuerdo por el pase de Luis Ramos

Se conoció de que la operación por el delantero estaba rondando el millón de dólares, pero parece que hay problemas por la cifra con Cusco FC. El equipo cusqueño quiere aprovechar al máximo una posible venta, pero desde Colombia no quieren hacer un esfuerzo innecesario por el fichaje. Mientras tanto, Luis Ramos tendrá que esperar, mientras que se viene recuperando una lesión reciente.

Los números de Luis Ramos en América de Cali

El delantero de 25 años se va ganando poco a poco un lugar en el once titular de América de Cali, pues desde un inicio lo veíamos en el banco de suplentes. Ha sumado minutos en un total de 46 partidos, registrando 11 goles y 3 asistencias. Dos de esos goles los anotó en la Copa Sudamericana.

¿Dónde jugará Luis Ramos el 2026?

Ante su próxima salida de América de Cali, es oficial que el delantero tiene ofertas de otros equipos de Colombia. Además, no se puede descartar la idea de que vuelva a la Liga 1 para jugar en Cusco FC. Otro de los equipos que seguía de cerca su situación era Universitario de Deportes, por lo que podría volver a activarse ese interés.