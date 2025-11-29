Club campeón busca dar el batacazo fichando a Luis Ramos: "Ya entabló conversaciones"

Luis Ramos es uno de los delanteros con mayor proyección en el fútbol peruano y habitual convocado a la selección nacional. Actualmente pertenece a Cusco FC, aunque juega cedido en Colombia, donde ha mostrado su mejor rendimiento. Con varios equipos interesados en su fichaje, se conoció que está cerca de firmar con un club campeón.

Club campeón busca dar el batacazo fichando a Luis Ramos

Ramos ha destacado en las filas del América de Cali, consolidándose como el máximo goleador del equipo y siendo una pieza fundamental tanto en la liga colombiana como en la Copa Sudamericana. Por ello, el club colombiano decidió gestionar la compra definitiva del pase del jugador.

La información fue revelada por el periodista colombiano Andrés Muñoz Ferriño, quien indicó que América de Cali ya negocia con la directiva de Cusco FC para concretar la operación, dado que su préstamo vence a fin de año.

América de Cali ya negocia el fichaje de Luis Ramos con Cusco FC. Foto: AFP

"América ya entabló conversaciones con los dirigentes de Cusco FC para definir la compra de Luis Ramos. El delantero que tiene contrato hasta el 31 de diciembre, es hoy el goleador del América de Cali", mencionó el citado comunicador en su cuenta de 'X'.

De esta forma, todo indica que Luis Ramos continuará defendiendo la camiseta de los 'Diablos Rojos' por lo menos para la siguiente temporada, poniendo fin a los rumores que lo colocan para firmar por Universitario o Alianza Lima.

Cusco FC puso millonario valor a Luis Ramos

Según reveló en su momento Gustavo Peralta en el programa 'Hablemos de MAX', Cusco FC tazó al delantero Luis Ramos en una cifra que ronda el millón y medio de dólares. De esta forma, América de Cali deberá proponer una cifra cercana para poder adquirir el pase del jugador de 25 años.

Universitario y Alianza Lima interesados en Luis Ramos

Tras su gran momento en el fútbol colombiano, Universitario de Deportes y Alianza Lima mostraron el interés por hacerse con los servicios de Luis Ramos. El cuadro crema intentó fichar al jugador a mediados de la temporada, pero no tuvo éxito. Por su parte, Alianza Lima lo tiene en carpeta como una posible opción.