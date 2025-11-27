0
EN VIVO
Chivas vs. Cruz Azul por Liga MX

Fue voceado en Sporting Cristal y ahora firma con club que peleará la Copa Libertadores 2026

Revelaron que Sporting Cristal tuvo contacto con argentino que jugó en Vélez Sarsfield, pero ahora sorprende firmando contrato con club rival hasta el 2028.

Diego Medina
Sporting Cristal lo tuvo como opción y ahora club que peleará la Copa Libertadores se lo arrebata.
Sporting Cristal lo tuvo como opción y ahora club que peleará la Copa Libertadores se lo arrebata. | Foto: Liga 1
COMPARTIR

Sporting Cristal es uno de los clubes que pretende hacer una reforma total en su plantel de cara al 2026. Dado que no logra títulos nacionales desde hace cinco temporadas, se informó que ha mantenido contacto con ciertas piezas claves para reestructurar el plantel. Justamente, uno de ellos ha dado la gran sorpresa estampando su firma con club que peleará la Copa Libertadores hasta el 2028.

Sporting Cristal confirma dos bajas de su plantel.

PUEDES VER: ¡Golpe en la Florida! Cristal comunicó 2 bajas de último momento y no jugarán hasta el 2026

Se trata de Miguel Rondelli, estratega argentino que lideró a Cusco FC en su objetivo de culminar segundo en la Tabla Acumulada de la Liga 1 2025, y que ahora está por pelear ese cupo como "Perú 2" para afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El director técnico de 47 años tenía contrato con los 'dorados' hasta fines del 2026, pero la directiva de Cusco FC decidió ofrecerle una renovación hasta la temporada 2028, con el que asegura a su líder por tres temporadas más en su afán de lograr cosas importantes en la institución cusqueña.

"¡Renovamos nuestra confianza con el líder del proyecto dorado! Cusco FC anuncia la renovación de nuestro DT Miguel Rondelli y su comando técnico hasta la temporada 2028", informó Cusco FC en sus redes sociales.

Miguel Rondelli

Cusco FC anuncia la renovación de contrato de Miguel Rondelli hasta 2028.

Miguel Rondelli sonó como opción en Sporting Cristal

A inicios del mes de noviembre, la periodista Talía Azcárate reveló públicamente que el representante de Miguel Rondelli tuvo contacto con Sporting Cristal para que sea su flamante director técnico en el 2026. Ante la inestabilidad de Paulo Autuori al mando del equipo celeste, se tanteó esa posibilidad. Sin embargo, ahora el estratega reafirma su compromiso con Cusco FC hasta el 2028.

"Lo que me dicen es que Rondelli… él tiene contrato (con Cusco FC) hasta el próximo año, pero ha tenido algún contacto con Sporting Cristal. El agente, representante… Es más un trascendido de la gente que estuvo en Huánuco en el partido. Hay sensaciones respecto a Autuori. Lo he sentido muy harto y reflejándolo en el once… onces difíciles de explicar. Autuori para quedarse necesita un cambio radical", reveló Talía Azcárate en el programa "Diego y Talía".

(VIDEO: Diego y Talía)

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Universitario venció por 2-1 a Alianza Lima y desató la algarabía a la hinchada merengue

  2. Franco Navarro rompió su silencio y explicó la salida de Hernán Barcos de Alianza: "No hay..."

  3. Se fue sin pena ni gloria de Alianza y ahora firmó por histórico de la Liga 1: "Nuevo jugador"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano