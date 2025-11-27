Fue voceado en Sporting Cristal y ahora firma con club que peleará la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal es uno de los clubes que pretende hacer una reforma total en su plantel de cara al 2026. Dado que no logra títulos nacionales desde hace cinco temporadas, se informó que ha mantenido contacto con ciertas piezas claves para reestructurar el plantel. Justamente, uno de ellos ha dado la gran sorpresa estampando su firma con club que peleará la Copa Libertadores hasta el 2028.

Se trata de Miguel Rondelli, estratega argentino que lideró a Cusco FC en su objetivo de culminar segundo en la Tabla Acumulada de la Liga 1 2025, y que ahora está por pelear ese cupo como "Perú 2" para afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El director técnico de 47 años tenía contrato con los 'dorados' hasta fines del 2026, pero la directiva de Cusco FC decidió ofrecerle una renovación hasta la temporada 2028, con el que asegura a su líder por tres temporadas más en su afán de lograr cosas importantes en la institución cusqueña.

"¡Renovamos nuestra confianza con el líder del proyecto dorado! Cusco FC anuncia la renovación de nuestro DT Miguel Rondelli y su comando técnico hasta la temporada 2028", informó Cusco FC en sus redes sociales.

Cusco FC anuncia la renovación de contrato de Miguel Rondelli hasta 2028.

Miguel Rondelli sonó como opción en Sporting Cristal

A inicios del mes de noviembre, la periodista Talía Azcárate reveló públicamente que el representante de Miguel Rondelli tuvo contacto con Sporting Cristal para que sea su flamante director técnico en el 2026. Ante la inestabilidad de Paulo Autuori al mando del equipo celeste, se tanteó esa posibilidad. Sin embargo, ahora el estratega reafirma su compromiso con Cusco FC hasta el 2028.

"Lo que me dicen es que Rondelli… él tiene contrato (con Cusco FC) hasta el próximo año, pero ha tenido algún contacto con Sporting Cristal. El agente, representante… Es más un trascendido de la gente que estuvo en Huánuco en el partido. Hay sensaciones respecto a Autuori. Lo he sentido muy harto y reflejándolo en el once… onces difíciles de explicar. Autuori para quedarse necesita un cambio radical", reveló Talía Azcárate en el programa "Diego y Talía".

(VIDEO: Diego y Talía)