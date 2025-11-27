Sporting Cristal hizo oficial la salida de volante tras una temporada: "Gracias"

Sporting Cristal comienza a moverse en el mercado de fichajes y salidas de cara a la temporada 2026. Si bien el equipo femenino tiene como objetivo ganar el título nacional, el equipo masculino tampoco se quiere quedar atrás, por lo que está reestructurando su plantilla e hizo oficial la salida de una futbolista: nos referimos a Danna Lambraño.

Sporting Cristal oficializó la salida de figura extranjera de cara a la temporada 2026

Lambraño, jugadora colombiana de 22 años, culminó su etapa en Cristal después de disputar una sola temporada en la que acumuló varios minutos en el mediocampo de la Liga Femenina 2025.

A través de sus redes sociales, la escuadra celeste difundió la salida de Danna Lambraño, destacando su gran desempeño y contribución durante la temporada, y le desearon los mayores éxitos.

Sporting Cristal Femenino hizo oficial la salida de Danna Lambraño de cara a la temporada 2026.

"Gracias Danna Lambraño por esta temporada con nuestro club. ¡Éxitos en tus próximos proyectos!", se puede leer en X (anteriormente llamado Twitter).

La volante culminó su ciclo en Sporting Cristal después de ser eliminada de la gran final del Torneo Clausura por Universitario de Deportes, quien la venció con un contundente 6-0 en semifinales.

Esta eliminación y el no lograr el objetivo de coronarse campeonas de la Liga Femenina, ocasionaron que la dirigencia tome decisiones con el fin de mejorar el equipo y reestructurar la plantilla de cara al 2026.

A pesar de la salida de Danna Lambraño, Sporting Cristal anunció la continuidad de varias figuras del equipo: entre ellas, Naicha Urbina, Fabiana Oribe, Melanny Mondaca, Ana Iraha, Rubí Acosta, Gabriela García, Angie Tomateo, Rihanna Requena, Anaís Vilca, Olenka Gutiérrez, Milena Tomayconsa, Alison Buitrón, Yormary Álvarez, Kiara Larrea y Fernanda Lizárraga.