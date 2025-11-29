- Hoy:
Jesús Pretell llena de elogios a jugador que suena para reforzar Sporting Cristal el 2026: "Gran jugador"
Sporting Cristal es uno de los equipos que buscará reforzarse de la mejor manera de cara a lo que será el 2026 en busca de la Copa Libertadores.
Con el final de temporada, el mercado de fichajes empieza a moverse y con ello también el nombre de algunos futbolistas que podrían dar el gran batacazo y fichar por los clubes más grandes del país. Jesús Pretell, jugador de Sporting Cristal, no se guardó nada y habló sobre uno de los fichajes que suenan para reforzar a los rimenses.
PUEDES VER: Sporting Cristal busca dar el batacazo firmando a cuatro figuras para el 2026: "Van con todo"
A pesar de que la temporada todavía no ha terminado para equipos como Cusco FC, Sporting Cristal y Alianza Lima, algunos de los jugadores empiezan a referirse sobre lo que podrían ser los refuerzos para la siguiente temporada, donde todos buscarán impedir el 'tetra' de Universitario de Deportes.
Pretell se refiere a refuerzo que suena para Sporting Cristal
Jesús Pretell es uno de los jugadores considerados como figuras dentro del plantel de Sporting Cristal y antes de afrontar las 'semis' ante Alianza Lima para conseguir la ansiada clasificación a la Copa Libertadores 2026, el jugador opinó sobre los últimos rumores que indicarían el interés que presentaron los celestes por Hernán Barcos, delantero de 41 años que no seguirá en el club blanquiazul.
"Barcos es un gran jugador, un gran líder, gran delantero, pero nosotros estamos enfocados en el partido más que todo", dijo Pretell, quien también señaló que en enfoque de la plantilla está 100% en el partido que afrontarán ante los aliancistas en el Estadio Nacional.
Tras confirmarse la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima a raíz de la última conversación que tuvo con la dirigencia, se empezó a especular de que el 'Pirata' podría llegar a reforzar a Sporting Cristal o Sport Boys. Lo cierto es que en las últimas horas se ha caído los rumores de su llegada a los celestes y ha incrementado la posibilidad de llegar a los 'rosados'.
Hernán Barcos deja Alianza Lima luego de cinco temporadas en las que pudo coronarse como bicampeón y convertirse en uno de los extranjeros más influyentes del fútbol peruano.
