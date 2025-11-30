Ex Sporting Cristal expone motivo de la salida de Hernán Barcos de Alianza: "Lo sacan por..."

El exfutbolista que pasó por Sporting Cristal no se guardó nada y en medio de los rumores del por qué se haya dado la salida de Hernán Barcos del equipo blanquiazul, no se calló nada y señaló cuál habría sido el motivo. El 'Pirata' también suena para reforzar otros grandes equipos de la Liga 1.

La época de Hernán Barcos en Alianza Lima llegó a su etapa final y miles de hinchas quedaron sorprendidos con la decisión, puesto a que se creía que se quedaría una temporada más. El atacante de 41 años siempre ha respondido con goles importantes para el equipo Íntimo y su entrega con la camiseta blanquiazul nunca se ha cuestionado.

Ex jugador de Sporting Cristal expone motivo de salida de Barcos

Andrés 'Condor' Mendoza reveló su propia teoría sobre el motivo que habría llevado a la institución a no renovar a Hernán Barcos. El recordado jugador explicó que el 'Pirata' se habría quejado de algunos jugadores directamente con la directiva.

Durante el programa de 'Datazo', el 'Condor' Mendoza fue contundente al señalar que: "Hay que ver por qué lo sacan. El hombre jugando es goleador. Yo me imagino que lo sacan por otros temas, para mí no es la edad. Por ahí he escuchado que el hombre ha hecho algo que no debería hacer, se ha ido a hablar".

Asimismo, agregó que, en caso de ser así, la decisión está mal tomado, pero también asegura que las quejas a la directiva habría sido cruciales al momento de tomar la decisión final. "Está bien que sea responsable y todo, pero con la gente que no se quiere cuidar, tienes que quedar calladito. Yo te puedo corregir, pero que vayas arriba (directivos), no. Eso ya es ser 'soplón'. Para mí es mejor encararlo uno a uno, tiene que ser así", indicó.

¿Hernán Barcos jugará ante Sporting Cristal?

Hernán Barcos mantiene contrato con Alianza Lima hasta final de temporada, por lo que el técnico Néstor Gorosito podrá contar con el 'Pirata' de ser necesario, ya sea desde el banco de suplentes o como titular.