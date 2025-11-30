Alianza Lima vs Sporting Cristal: precio de entradas para el partido de 'semis' en Matute

El sueño de Alianza Lima de conseguir el pase de directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 todavía sigue en pie. Luego de enfrentarse en el primer partido en el Estadio Nacional, el cuadro blanquiazul deberá jugar la vuelta en Matute y definir la serie con su hinchada. Conoce cuáles son los precios para todas las zonas.

El primer partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima será el martes 2 de diciembre y se jugará en el Estadio Nacional. Para el partido de vuelta, los blanquiazules recibirán a su rival en el Estadio Alejandro Villanueva en busca de sellar su pase y enfrentarse a Cusco FC para definir al equipo que ganará el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores.

Precios para el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal en Matute

El partido en Matute se jugará el jueves 6 de diciembre; es decir, cuatro días después del partido en el Nacional. Ambos equipos lucharán por conseguir cerrar el año de la mejor manera tras quedarse sin chances de luchar por el título.

A través de sus redes sociales, Alianza Lima confirmó los precios oficiales para adquirir las entradas desde la página web de Joinnus. La venta preferencial es desde los S/27.90.

Palco Apuesta Total: S/219.90

Occidente central: S/179.90

Occidente lateral: S/ 139.90

Occidente lateral (silla de ruedas): S/ 79.90

Oriente: S/79.90

Sur: S/27.90

Norte: S/27.90

Alianza Lima anuncia precios oficiales para su

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal?

El partido de ida en el Estadio Nacional se jugará a las 20:00 horas y en Matute será el mismo horario. El ganador jugará ante Cusco FC bajo la misma modalidad todavía sin fecha ni horas definidas.