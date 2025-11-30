0

Alianza Lima vs Sporting Cristal: precio de entradas para el partido de 'semis' en Matute

Alianza Lima buscará sacar adelante la llave ante Sporting Cristal para enfrentarse luego a Cusco FC y definir cuál será el equipo que consiga el cupo de Perú 2.

Jasmin Huaman
Alianza Lima recibirá a Sporting Cristal por los playoffs 2025.
Alianza Lima recibirá a Sporting Cristal por los playoffs 2025. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

El sueño de Alianza Lima de conseguir el pase de directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 todavía sigue en pie. Luego de enfrentarse en el primer partido en el Estadio Nacional, el cuadro blanquiazul deberá jugar la vuelta en Matute y definir la serie con su hinchada. Conoce cuáles son los precios para todas las zonas.

Universitario ganó 2-1 a Alianza Lima en importante torneo peruano

PUEDES VER: Universitario venció por 2-1 a Alianza Lima y desató la algarabía a la hinchada merengue

El primer partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima será el martes 2 de diciembre y se jugará en el Estadio Nacional. Para el partido de vuelta, los blanquiazules recibirán a su rival en el Estadio Alejandro Villanueva en busca de sellar su pase y enfrentarse a Cusco FC para definir al equipo que ganará el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores.

Precios para el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal en Matute

El partido en Matute se jugará el jueves 6 de diciembre; es decir, cuatro días después del partido en el Nacional. Ambos equipos lucharán por conseguir cerrar el año de la mejor manera tras quedarse sin chances de luchar por el título.

A través de sus redes sociales, Alianza Lima confirmó los precios oficiales para adquirir las entradas desde la página web de Joinnus. La venta preferencial es desde los S/27.90.

  • Palco Apuesta Total: S/219.90
  • Occidente central: S/179.90
  • Occidente lateral: S/ 139.90
  • Occidente lateral (silla de ruedas): S/ 79.90
  • Oriente: S/79.90
  • Sur: S/27.90
  • Norte: S/27.90
Alianza Lima

Alianza Lima anuncia precios oficiales para su

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal?

El partido de ida en el Estadio Nacional se jugará a las 20:00 horas y en Matute será el mismo horario. El ganador jugará ante Cusco FC bajo la misma modalidad todavía sin fecha ni horas definidas.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Beto Da Silva rompió el mercado tras fichar por tradicional club de la Liga 1 2026: "Acuerdo cerrado"

  2. Campeón nacional y exjugador de Alianza Lima es nuevo fichaje de Sport Huancayo

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano