- Hoy:
- Partidos de hoy
- Girona vs Real Madrid
- The Strongest vs Bolívar
- Nacional vs Peñarol
- Cruz Azul vs Chivas
- A. Tembetary vs Cerro Porteño
- Fichajes Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga de Vóley
Alianza Lima vs Sporting Cristal: precio de entradas para el partido de 'semis' en Matute
Alianza Lima buscará sacar adelante la llave ante Sporting Cristal para enfrentarse luego a Cusco FC y definir cuál será el equipo que consiga el cupo de Perú 2.
El sueño de Alianza Lima de conseguir el pase de directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 todavía sigue en pie. Luego de enfrentarse en el primer partido en el Estadio Nacional, el cuadro blanquiazul deberá jugar la vuelta en Matute y definir la serie con su hinchada. Conoce cuáles son los precios para todas las zonas.
PUEDES VER: Universitario venció por 2-1 a Alianza Lima y desató la algarabía a la hinchada merengue
El primer partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima será el martes 2 de diciembre y se jugará en el Estadio Nacional. Para el partido de vuelta, los blanquiazules recibirán a su rival en el Estadio Alejandro Villanueva en busca de sellar su pase y enfrentarse a Cusco FC para definir al equipo que ganará el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores.
Precios para el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal en Matute
El partido en Matute se jugará el jueves 6 de diciembre; es decir, cuatro días después del partido en el Nacional. Ambos equipos lucharán por conseguir cerrar el año de la mejor manera tras quedarse sin chances de luchar por el título.
A través de sus redes sociales, Alianza Lima confirmó los precios oficiales para adquirir las entradas desde la página web de Joinnus. La venta preferencial es desde los S/27.90.
- Palco Apuesta Total: S/219.90
- Occidente central: S/179.90
- Occidente lateral: S/ 139.90
- Occidente lateral (silla de ruedas): S/ 79.90
- Oriente: S/79.90
- Sur: S/27.90
- Norte: S/27.90
Alianza Lima anuncia precios oficiales para su
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal?
El partido de ida en el Estadio Nacional se jugará a las 20:00 horas y en Matute será el mismo horario. El ganador jugará ante Cusco FC bajo la misma modalidad todavía sin fecha ni horas definidas.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90