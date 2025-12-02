Alianza Lima vs. Sporting Cristal: fecha, hora y dónde ver el partido de vuelta de los playoffs

Alianza Lima y Sporting Cristal definirán al rival de Cusco FC por la fase 2 de los playoffs de la Liga 1 2025. En la ida del clásico, que tuvo lugar en el Estadio Nacional, los celestes dominaron las acciones, pero el cuadro blanquiazul se las ingenió para llevar peligro al arco de Enríquez.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Sporting Cristal por los playoffs Liga 1?

El partido de vuelta ente Alianza Lima y Sporting Cristal, por los playoffs de la Liga 1 2025, será el sábado 6 de diciembre.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El clásico entre Alianza Lima y Sporting Cristal es a las 8:00 p.m. en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá. A continuación, revisa los horarios del compromiso por países.

México: 7:00 p.m.

Venezuela y Bolivia: 9:00 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 10:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (día siguiente)

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal por la Liga 1?

La transmisión de este emocionante partido entre Alianza Lima contra Sporting Cristal estará a cargo de L1 MAX (canal que tiene los derechos televisivos del cuadro celeste). Por streaming lo puedes ver por L1 Play.