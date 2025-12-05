Se confirmó el polémico árbitro que dirigirá la vuelta entre Alianza Lima vs Sporting Cristal

Sporting Cristal y Alianza Lima igualaron 1-1 por la ida de los playoffs de la Liga 1 disputado en el Estadio Nacional. Un encuentro que tuvo muchas emociones, pero ninguno se sacó ventaja para lo que será la vuelta a disputarse en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

Precisamente, sobre el nuevo enfrentamiento entre ambos para conocer al rival de Cusco FC en busca de Perú 2, se conoció la terna arbitral que estará a cargo de este choque. Un partido que genera expectativa en la hinchada de ambas escuadras que esperan lograr este primer paso rumbo a la clasificación directa a fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Alianza Lima vs Sporting Cristal al rojo vivo

El árbitro FIFA, Kevin Ortega, será el juez principal de este encuentro clave de la Liga 1 en Matute. Estará acompañado de los colegiados Stephen Atoche (1er asistente) y Albert Alarcón (2do asistente), mientras el cuarto árbitro para este compromiso será Rudy Méndez.

Kevin Ortega es el elegido para el partido Alianza Lima vs Sporting Cristal

En el VAR será Alejandro Villanueva, árbitro VAR de categoría FIFA, quien contará con la asistencia de Diego Jaimes. De esta manera, todo va quedando listo para uno de los choques más esperados de final de temporada que promete muchas emociones de principio a fin.

Cabe recordar que en el enfrentamiento de ida, Martín Távara puso arriba en el marcador a los celestes a través de un penal. Sin embargo, en la etapa complementaria ingresó Hernán Barcos para anotar un golazo y sellar el empate por la mínima, dejando así la llave abierta.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Sporting Cristal por la vuelta de los playoffs?

Luego de empatar 1-1 en el Estadio Nacional, Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán por la vuelta de los playoff de la Liga 1 este sábado 6 de diciembre desde el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.