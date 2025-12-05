MININTER da inédita noticia a Alianza Lima a poco del partido ante Sporting Cristal: "Autorización"

No falta mucho para el duelo entre Alianza Lima vs Sporting Cristal por la vuelta de los Playoffs de la Liga 1 2025. En medio de esta espera por ver lo que suceda en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute -, el MININTER (Ministerio del Interior) emitió una resolución para dar las garantías de este choque directo.

Y es que se dieron las garantías para que los hinchas de Alianza Lima puedan ingresar banderolas e instrumentos musicales a cada una de las tribunas habilitadas para este compromiso de Playoffs. De esta manera, se espera una fiesta total en el recinto deportivo de La Victoria, en el que la afición 'íntima' querrá celebrar su clasificación a la siguiente fase ante Cusco FC.

"Con más de 26 mil entradas vendidas, el Ministerio del Interior autorizó el ingreso de banderolas e instrumentos musicales en las cuatro tribunas para el partido de vuelta de las semifinales de los playoffs entre Alianza Lima y Sporting Cristal, este sábado (8pm) en Matute.", informó el periodista Carlos Benavente.

Resolución Directoral para autorizar ingreso de instrumentos y banderolas para el Alianza Lima vs Sporting Cristal. Foto: X Carlos Benavente.

Según informa el MININTER, se ha habilitado un aforo de 30 010 espectadores para el ingreso a Matute en este duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal. De momento, como bien informa el periodista Carlos Benavente, se van vendiendo poco más de 25 mil boletos, por lo que se estima que con el pasar de horas se agoten totalmente.

¿Qué necesita Alianza Lima para clasificar a la siguiente fase de Playoffs?

Tras el empate de 1-1 entre Alianza Lima y Sporting Cristal, los blanquiazules solo les basta ganar por cualquier marcador a los celestes. En caso de empate en los últimos 90 minutos en Matute, todo se tendrá que definir desde la tanda de penales. Toca aguardar qué ocurrirá en esta llave, sabiendo que ambos elencos lucharán por un cupo a ser "Perú 2" y afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.