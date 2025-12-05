0
¡Sorpresa! Alianza Lima se medirá ante U de Chile en la novedosa Supercopa internacional

A poco de cerrar la temporada 2025, se confirmó el Torneo Internacional, denominado la Supercopa, en el que tendrá como protagonistas a Alianza Lima y U de Chile.

Diego Medina
Alianza Lima se medirá ante U de Chile en la Supercopa Internacional.
Alianza Lima se medirá ante U de Chile en la Supercopa Internacional. | Foto: Composición Líbero
Uno de los partidos más recordados por la afición blanquiazul fue el que protagonizaron Alianza Lima y U de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El equipo de Néstor Gorosito no logró avanzar de ronda y dejó una sensación amarga en los millones de seguidores. Conforme han pasado las semanas, ahora una noticia ha impactado al ver que estas dos instituciones se encontrarán en la novedosa Supercopa que organiza la FPF.

Alianza Lima y U de Chile jugarán por la Supercopa Internacional

Se trata de la Supercopa Torneo Internacional Sub 13 que ha implementado la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para este 2025. A través de las redes sociales del ente deportivo nacional, se ha informado de este campeonato que traerá a elencos de Sudamérica para la primera edición del mencionado evento.

"El inicio del camino. El Torneo Internacional Sub 13 organizado por la FPF forma parte del FIFA Talent Coach Programme y reúne a clubes y selecciones de élite para potenciar a las futuras promesas", informaron.

En este certamen, participarán las escuadras internacionales como Independiente del Valle (Ecuador), U de Chile (Chile) y Once Caldas (Colombia). En cuestión de los planteles locales, estarán la selección regional, selección Lima-Callao y Alianza Lima por ser campeón del Torneo Élite Regional.

Alianza Lima

FPF confirmó el Torneo Internacional Sub 13, Supercopa 2025.

Fechas del Torneo Internacional con Alianza Lima

Esta competencia se llevará a cabo desde el 11 de diciembre del presente año. Todo concluirá el 14 de diciembre en el que se definirá al primer campeón de este magno certamen organizado por la Federación. La llegada de las delegaciones internacionales será desde el 10, mientras que el mismo 14 retornarán a sus países.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

