Sporting Cristal se pronunció sobre la posibilidad de fichar a Hernán Barcos para el 2026: "Un..."

La gran incógnita es saber cuál será el equipo de Hernán Barcos en 2026. En abril próximo cumplirá 42 años, pero están que le llueven las ofertas. Alianza Lima no cambiará su decisión y ahora un rival directo 'tantea' la posibilidad de sumarlo a sus filas. Se trata de Sporting Cristal, equipo que no necesita reforzarse con delanteros.

Julio César Uribe, director deportivo celeste, fue el encargo de hablar al respecto y con serenidad comentó que prefiere esperar a que termine el campeonato para tomar decisiones. “No, este tema no se ha tocado. Primero por respeto a Hernán, porque es un elemento del equipo adversario. Se reconoce su gran trayectoria y su carrera llena de éxitos. Eso siempre hay que respetar y no manosear”, señaló Uribe al programa Fútbol como Cancha de RPP.

El 'Diamante' dudo en halagar al experimentado delantero, por lo que es posible que piensen su fichaje el año que viene. “Un jugador con esa productividad no sería descartado en ningún lugar donde se busque la productividad, porque sería un contrasentido, pero hay que respetar muchas cosas. Primero en lo que el técnico plantea y luego que los señores dirigentes acordamos para potenciar el objetivo del próximo año”, finalizó Uribe.

¿Por qué Hernán Barcos no renovará con Alianza Lima?

La directiva de Alianza Lima considera que el 'Pirata' ya cumplió su ciclo en La Victoria desde su llegada en 2021, por lo que se despide del club a fin de año tras ganarse el cariño de la hinchada con goles y compromiso. Otro de los motivos de su adiós sería que está por cumplir 42 años y el club está buscando apostar por delanteros jóvenes.

¿Cuándo será el último partido de Hernán Barcos en Alianza Lima?

Muchos hinchas blanquiazules no quieren la salida de Hernán Barcos, pero su adiós está confirmado. No tendrá un partido de despedida como tal, pues el equipo de Gorosito sigue en competencia. Si Alianza Lima no vence a Sporting Cristal el sábado en Matute, será el final de la historia del 'Pirata'. Sin embargo, de clasificar, su último partido sería ante Cusco FC.